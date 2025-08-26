Στα ύψη τα ενοίκια στο λιανεμπόριο – Η αγορά ακινήτων ανακάμπτει δυναμικά

Το 2025 βρίσκει τις κεντρικές «πιάτσες» του λιανεμπορίου με τα ενοίκια στα υψηλότερα επίπεδα της τελευταίας δεκαετίας, επιβεβαιώνοντας την πλήρη ανάκαμψη της αγοράς μετά από μια δύσκολη περίοδο. Στην Ερμού, τον πιο εμπορικό δρόμο της Αθήνας, τα prime rents ανέρχονται κατά μέσο όρο στα 310 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο τον μήνα, κατατάσσοντάς τη ανάμεσα στις ακριβότερες αγορές λιανικής διεθνώς.

Στα βόρεια και νότια προάστια οι τιμές των ενοικίων παραμένουν εξίσου υψηλές: στο Κολωνάκι φθάνουν τα 160 ευρώ/τ.μ./μήνα με αποδόσεις γύρω στο 6%, στη Γλυφάδα κινούνται στα 115 ευρώ/τ.μ., ενώ στην Κηφισιά στα 110 ευρώ/τ.μ.. Ο Πειραιάς διαμορφώνεται σε χαμηλότερα αλλά ισχυρά επίπεδα, με prime rents στα 100 ευρώ/τ.μ. και yield 6,4%, ενώ στη Θεσσαλονίκη τα μισθώματα έχουν ανέβει στα 160 ευρώ/τ.μ. με απόδοση 5,9%. Οι τιμές στις περιφερειακές αγορές παραμένουν πιο συγκρατημένες, με την Πάτρα στα 90 ευρώ/τ.μ. και yield 6,5%, και το Ηράκλειο στα 95 ευρώ/τ.μ. επίσης με 6,5%.

Η διαχρονική εξέλιξη δείχνει το μέγεθος της ανόδου: από το 2017 μέχρι το 2025, τα χαμηλά μισθώματα ανέβηκαν από περίπου 130 ευρώ/τ.μ. σε πάνω από 180 ευρώ/τ.μ., αύξηση 38,5%, ενώ τα υψηλά από 220 ευρώ/τ.μ. ξεπέρασαν τα 280 ευρώ/τ.μ., ενισχυμένα κατά 27,3%. Τα ποσοστά αυτά καταγράφουν όχι μόνο την επάνοδο της κατανάλωσης αλλά και την επιστροφή της εμπιστοσύνης των επενδυτών και των retailers στην ελληνική αγορά.

Παράλληλα, τα εμπορικά κέντρα κινούνται σε σταθερή πορεία, με μέσο ενοίκιο 40 ευρώ/τ.μ. τον μήνα και αποδόσεις που κυμαίνονται από 6,75% έως 7,75%, ενώ τα σούπερ μάρκετ διαμορφώνονται στα 13 ευρώ/τ.μ.. Στους δευτερεύοντες εμπορικούς δρόμους τα μισθώματα παραμένουν χαμηλότερα, μεταξύ 25 και 30 ευρώ/τ.μ., στοιχείο που αναδεικνύει την ισχυρή διαφοροποίηση της αγοράς ανάλογα με την τοποθεσία.

Η εικόνα των κενών καταστημάτων καταδεικνύει την ίδια τάση. Στα «πρώτης κατηγορίας» σημεία, όπως η Ερμού, το Κολωνάκι και η Γλυφάδα, τα ποσοστά κενών χώρων έπεσαν από περίπου 10% το 2015 σε κάτω από 5% το 2025, ενώ στις δευτερεύουσες τοποθεσίες η αποκλιμάκωση είναι πιο αργή, με τα κενά να μειώνονται από 25% σε περίπου 20%. Συνολικά, το μέσο ποσοστό κενών χώρων στην ελληνική αγορά υπολογίζεται σήμερα στο 11%.

Παράλληλα, το ενδιαφέρον για το κέντρο της Αθήνας παραμένει ζωντανό. Το καλοκαίρι του 2025 η Στοά Αρσακείου στη Σταδίου μετατράπηκε σε σημείο αναφοράς, με τα νέα καταστήματα της Lacoste, της The Bostonians και της Nike να δίνουν εμπορική πνοή σε μια περιοχή που για χρόνια έμοιαζε ξεχασμένη. Μέχρι το τέλος Αυγούστου αναμένεται και το άνοιγμα της BSB, συμπληρώνοντας την ανανεωμένη εμπορική πτέρυγα.

Η συνολική εικόνα αποτυπώνει μια αγορά που έχει γυρίσει σελίδα. Οι κορυφαίες τοποθεσίες όπως η Ερμού συνεχίζουν να λειτουργούν ως «επενδυτικά καταφύγια», προσελκύοντας ισχυρά brands και διατηρώντας υψηλές αποδόσεις, ενώ και οι μεγάλες αγορές της περιφέρειας κινούνται πλέον σε ανοδική τροχιά. Η διαφορά ανάμεσα στα πρώτα και στα δεύτερα εμπορικά σημεία εξακολουθεί να είναι μεγάλη, ωστόσο η σταδιακή αποκλιμάκωση των κενών χώρων δείχνει ότι και οι λιγότερο προβεβλημένες τοποθεσίες αρχίζουν να βρίσκουν νέο βηματισμό.