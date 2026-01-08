Στεγαστικά δάνεια: Η Ελλάδα στην πεντάδα των φθηνότερων χωρών της ευρωζώνης

Στην πεντάδα των φθηνότερων χωρών της ευρωζώνης κατατάχθηκε η Ελλάδα τον Νοέμβριο του 2025, όσον αφορά τα επιτόκια στεγαστικών δανείων, ενώ καταγράφηκε σταθερή μείωση στο κόστος δανεισμού. Ταυτόχρονα, για πρώτη φορά από τον Οκτώβριο του 2010, η πιστωτική επέκταση στα στεγαστικά δάνεια σημειώθηκε σε θετικό πρόσημο.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), το μέσο επιτόκιο στα στεγαστικά δάνεια με σταθερό επιτόκιο έως 5 χρόνια στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 3,04%, χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ευρωζώνης που είναι 3,35%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τις αρχές του 2025, η Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στη μείωση του κόστους δανεισμού, καθώς είχε ξεκινήσει στην ένατη θέση με μέσο επιτόκιο 3,44% (έναντι 3,49% στην ευρωζώνη) και ανέβηκε στην πέμπτη.

Από τον Οκτώβριο 2023 (4,04%), αμέσως μετά την τελευταία αύξηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ, η μείωση του μέσου επιτοκίου στεγαστικών δανείων στην Ελλάδα διαμορφώνεται σε μια ποσοστιαία μονάδα.

Τον Νοέμβριο η Ελλάδα επέστρεψε σε θετική πιστωτική επέκταση στα στεγαστικά δάνεια για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια, κλείνοντας έτσι σταδιακά μια ακόμα αρνητική επίπτωση της βαθιάς δημοσιονομικής κρίσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), η δωδεκάμηνη μεταβολή των στεγαστικών δανείων ανήλθε στο 0,4% τον Νοέμβριο 2025. Είναι η πρώτη φορά που σημειώνεται θετική πιστωτική επέκταση στα στεγαστικά, από τον Οκτώβριο του 2010.

Την πεντάδα των χωρών με τα φθηνότερα στεγαστικά δάνεια τον Νοέμβριο, απαρτίζουν σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΚΤ:

Μάλτα 1,79% Πορτογαλία 2,73% Κροατία 2,75% Κύπρος 2,85% Ελλάδα 3,04%.

Στον αντίποδα, στις πέντε ακριβότερες χώρες σε όρους στεγαστικών δανείων συγκαταλέγονται:

Λετονία 8,68% Εσθονία 7,04% Λιθουανία 4,74% Ολλανδία 3,70% Γερμανία και Βέλγιο 3,56%.

Στις υπόλοιπες χώρες της ευρωζώνης, τα στοιχεία της ΕΚΤ δείχνουν για τον Νοέμβριο, μέσο επιτόκιο στεγαστικών δανείων (σταθερό έως 5 χρόνια) 3,46% στην Ιρλανδία, 3,41% στη Σλοβακία, 3,29% στην Ιταλία, 3,27% στο Λουξεμβούργο, 3,26% στην Αυστρία, 3,22%, στη Γαλλία, 3,21% στη Σλοβενία, 3,18% στην Ισπανία και 3,13% στη Φινλανδία.