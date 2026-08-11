Στη Δυτική Μακεδονία το 20% της ισχύος ΑΠΕ της χώρας – Έρχονται 319 MW αποθήκευσης

Από τη συνολική ισχύ των μονάδων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) της χώρας μας, ένα ποσοστό 19,82% αντιστοιχεί στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας.

Αυτό προκύπτει από έγγραφα των διαχειριστών και του λειτουργού ΔΑΠΕΕΠ, που μεταβιβάστηκαν πρόσφατα στη Βουλή και ρίχνουν φως στα ακριβή νούμερα που αφορούν τις ΑΠΕ στη Δυτική Μακεδονία.

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Πιο αναλυτικά, στο δίκτυο μεταφοράς του ΑΔΜΗΕ υπάρχουν συνολικά δεσμευμένα 5.986 MW, από τα οποία 2.632 MW είναι σε λειτουργία και 3.354 διαθέτουν προσφορά σύνδεσης, δηλαδή βρίσκονται ένα βήμα πριν την κατασκευή.

Στην περίπτωση του δικτύου διανομής του ΔΕΔΔΗΕ, η ισχύς φτάνει τα 648 MW, με 500 MW σε λειτουργία και 117 MW με σύμβαση σύνδεσης.

Με βάση τη μεθοδολογία που χρησιμοποιεί για εγκαταστάσεις ο λειτουργός της αγοράς, ΔΑΠΕΕΠ, προκύπτει ότι 1.808 Φωτοβολταικοί Σταθμοί συνολικής ισχύος 2.469,87 MW είναι σήμερα ενεργοί ενώ 467 Φωτοβολταικοί Σταθμοί συνολικής ισχύος 1.679,34 MW έχουν λάβει Οριστική Προσφορά Σύνδεσης (ΟΠΣ) και έχουν συμβασιοποιηθεί με τον ΔΑΠΕΕΠ αλλά δεν έχουν ενεργοποιηθεί ακόμη.

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Αντίστοιχα, 18 Αιολικοί Σταθμοί συνολικής ισχύος 569,13 MW είναι σήμερα ενεργοί ενώ 13 Αιολικοί Σταθμοί συνολικής ισχύος 577,03 MW δεν έχουν ακόμη ενεργοποιηθεί.

Η εικόνα ανά επιμέρους περιοχή έχει ως εξής: