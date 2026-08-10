Η Βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε ετησίως κατά 1,1% τον Ιούνιο

Η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε τον Ιούνιο κατά 1,1% συγκριτικά με τον Ιούνιο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (Ελληνική Στατιστική Αρχή).

Ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής παρουσίασε αύξηση 1,1% τον Ιούνιο, έναντι αύξησης 2,8% όπως επισημαίνεται από την ΕΛΣΤΑΤ που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2025 με το 2024, ενώ σημειώθηκε αύξηση κατά 3,3% από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2026.

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Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Ιουνίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2026, παρουσίασε μείωση 0,4%.

Ο δείκτης του κλάδου βιομηχανίας δέρματος και δερμάτινων ειδών σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση, ενώ ο δείκτης του κλάδου κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση, κατά τον Ιούνιο 2026 σε σχέση με τον Μάιο 2026.