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Μακρο-οικονομία

Η Βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε ετησίως κατά 1,1% τον Ιούνιο

Σημειώθηκε αύξηση κατά 3,3% από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2026
Reuters
Reuters
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Η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε τον Ιούνιο κατά 1,1% συγκριτικά με τον Ιούνιο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (Ελληνική Στατιστική Αρχή).

Ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής παρουσίασε αύξηση 1,1% τον Ιούνιο, έναντι αύξησης 2,8% όπως επισημαίνεται από την ΕΛΣΤΑΤ που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2025 με το 2024, ενώ σημειώθηκε αύξηση κατά 3,3% από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2026.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Ιουνίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2026, παρουσίασε μείωση 0,4%.

Ο δείκτης του κλάδου βιομηχανίας δέρματος και δερμάτινων ειδών σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση, ενώ ο δείκτης του κλάδου κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση, κατά τον Ιούνιο 2026 σε σχέση με τον Μάιο 2026.

Κατά τη σύγκριση των δεικτών του Ιουνίου 2026 με τους αντίστοιχους δείκτες του Ιουνίου 2025, η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση καταγράφηκε στους κλάδους εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη – άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου – υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης, ενώ η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση καταγράφηκε στον κλάδο βιομηχανίας δέρματος και δερμάτινων ειδών.

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Μακρο-οικονομία
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