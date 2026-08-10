Η Ευρώπη ανησυχεί για τα αποθέματα φυσικού αερίου καθώς πλησιάζει ο χειμώνας

Νέα ανησυχία προκαλεί στην Ευρώπη η κατάσταση στην αγορά φυσικού αερίου, καθώς τα αποθέματα παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα ενόψει του χειμώνα, ενώ ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αυξάνει την αβεβαιότητα για τις εισαγωγές και τις τιμές.

Τέσσερα χρόνια μετά την ενεργειακή κρίση που ακολούθησε τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και τις επιπτώσεις στην τιμή πετρελαίου και φυσικού αερίου, η Ευρώπη βρίσκεται και πάλι αντιμέτωπη με σημαντικές προκλήσεις στον ενεργειακό εφοδιασμό.

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Το φυσικό αέριο εξακολουθεί να αποτελεί βασικό καύσιμο για τη λειτουργία της βιομηχανίας, τη θέρμανση των κτιρίων και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα αποθέματα φυσικού αερίου παραμένουν χαμηλά

Κατά τους θερινούς μήνες, οι ευρωπαϊκές χώρες συνήθως αυξάνουν τα αποθέματα φυσικού αερίου, εκμεταλλευόμενες τις χαμηλότερες τιμές σε σχέση με την περίοδο του χειμώνα.

Ωστόσο, φέτος η αναπλήρωση των αποθεμάτων κινείται με πιο αργούς ρυθμούς.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία της Gas Infrastructure Europe, η πληρότητα των ευρωπαϊκών αποθηκών φυσικού αερίου βρίσκεται περίπου στο 58%, επίπεδο που δεν είχε καταγραφεί τέτοια περίοδο από το 2021.

Συνήθως, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, το μέσο επίπεδο πληρότητας κινείται μεταξύ 75% και 80%, γεγονός που αναδεικνύει τη διαφορά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Γιατί καθυστέρησαν οι αγορές φυσικού αερίου

Η σημερινή εικόνα αποτελεί αποτέλεσμα ενός συνδυασμού παραγόντων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ολοκλήρωσε τον προηγούμενο χειμώνα με τα αποθέματά της στο περίπου 28%, χαμηλότερα από τα επίπεδα που είχαν καταγραφεί τα προηγούμενα χρόνια.

Παράλληλα, η πολεμική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή επηρέασε τις εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου, καθώς σημαντικές ποσότητες LNG από χώρες όπως το Κατάρ μεταφέρονται μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Οι ευρωπαίοι αγοραστές, σύμφωνα με αναλύσεις της Kpler, ανέμεναν ότι οι τιμές θα υποχωρήσουν στο μέλλον και ως αποτέλεσμα καθυστέρησαν μέρος των αγορών για την αναπλήρωση των αποθεμάτων.

Η εξέλιξη αυτή μείωσε το οικονομικό κίνητρο για την αποθήκευση φυσικού αερίου κατά τους θερινούς μήνες.

Οι Βρυξέλλες δεν βλέπουν άμεσο κίνδυνο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμφανίζεται πάντως καθησυχαστική και εκτιμά ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή άμεση απειλή για την ασφάλεια του εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενόψει του χειμώνα.

Όπως επισημαίνουν οι Βρυξέλλες, η σημερινή κατάσταση διαφέρει σημαντικά από εκείνη του 2022, όταν η ενεργειακή κρίση είχε κορυφωθεί μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Η Ευρώπη έχει ενισχύσει σημαντικά τις δυνατότητές της να εισάγει LNG μέσω πλοίων, μειώνοντας την εξάρτησή της από το ρωσικό φυσικό αέριο.

Παράλληλα, η ζήτηση φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μειωθεί κατά περίπου 17% σε σχέση με τα επίπεδα πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Η Κομισιόν θεωρεί ότι η επίτευξη πληρότητας των αποθηκών στο 80% είναι τεχνικά εφικτή και επαρκής για την κάλυψη των αναγκών του χειμώνα.

Αυξημένοι παραμένουν οι κίνδυνοι για τον εφοδιασμό

Παρά τις διαβεβαιώσεις των Βρυξελλών, αναλυτές της ενεργειακής αγοράς εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί.

Η μειωμένη διαθεσιμότητα LNG από τη Μέση Ανατολή αυξάνει τους κινδύνους για τον ευρωπαϊκό εφοδιασμό, ενώ η αγορά παραμένει ευάλωτη σε νέες διαταραχές.

Ενδεχόμενα προβλήματα στις παραδόσεις από τη Νορβηγία, που αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πηγές φυσικού αερίου για την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπορούσαν να επιβαρύνουν περαιτέρω την κατάσταση.

Αντίστοιχα, πιθανές διακοπές στις αμερικανικές εξαγωγές LNG, είτε λόγω ακραίου ψύχους είτε λόγω απρόβλεπτων εργασιών συντήρησης στις εγκαταστάσεις, θα μπορούσαν να περιορίσουν ακόμη περισσότερο τη διαθέσιμη προσφορά.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, καθώς ενδεχόμενες δυσκολίες στις εξαγωγές LNG από το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα μπορούσαν να προκαλέσουν νέα άνοδο των τιμών στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Kpler, η ευρωπαϊκή τιμή αναφοράς του φυσικού αερίου αναμένεται να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα για το υπόλοιπο του έτους, με τον μέσο όρο να κινείται μεταξύ 55 και 62 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Κρίσιμος ο καιρός τον χειμώνα

Η τελική εικόνα για την ενεργειακή επάρκεια της Ευρώπης θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις καιρικές συνθήκες τους επόμενους μήνες.

Ένας ιδιαίτερα ψυχρός χειμώνας θα μπορούσε να αυξήσει σημαντικά τη ζήτηση για φυσικό αέριο, αν και εκτιμήσεις για το 2027 κάνουν λόγο για την θερμότερη χρονιά όλων των εποχών, ενώ καθοριστικό ρόλο θα παίξει και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικά πάρκα.

Εάν τα αποθέματα παραμείνουν σε χαμηλά επίπεδα, ο χειμώνας είναι ιδιαίτερα βαρύς και προκύψει ταυτόχρονα κάποιο νέο πρόβλημα στον εφοδιασμό, δεν αποκλείεται να επανέλθει στο προσκήνιο το ενδεχόμενο περιοριστικών μέτρων, όπως είχε συμβεί κατά την ενεργειακή κρίση του 2022.