Στην ατζέντα του Eurogroup οι θερμές εξελίξεις στις αγορές ενέργειας, οι επιπτώσεις τους στις οικονομίες της ΕΕ και τα μέτρα πολιτικής

Η αξιολόγηση των επιπτώσεων της κρίσης στη Μέση Ανατολή στην οικονομία της ΕΕ είναι το βασικό θέμα στην ατζέντα του Eurogroup που συνεδριάζει σήμερα Παρασκευή (27.3.2026) υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερρακάκη και στο οποίο έχει προσκληθεί να συμμετάσχει και ο Φατίχ Μπιρόλ, εκτελεστικός διευθυντής του IEA (International Energy Agency – Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας).

Οι υπουργοί Οικονομικών θα συζητήσουν στο Eurogroup τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης ενώ ο Κυριάκος Πιερρακάκης θα συντονίσει πιθανές πολιτικές ενέργειες στο πλαίσιο της ενημέρωσης της ευρωομάδας από τον Φατίχ Μπιρόλ για τις εξελίξεις στις αγορές ενέργειας.

Η Επιτροπή αναμένεται να παρουσιάσει την εκτίμησή της για την κατάσταση και να προχωρήσει σε μια πρώτη ανάλυση πιθανών μέτρων για την αντιμετώπιση των τιμών ενέργειας. Η συζήτηση αναμένεται έντονη καθώς θα βρεθεί στο επίκεντρο η εργαλειοθήκη του 2022, δηλαδή μέτρα που υιοθετήθηκαν μετά την έναρξη του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ωστόσο, είναι ζητούμενο τι δημοσιονομικά περιθώρια υπάρχουν για να καλυφθεί το κόστος τους.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα παρουσιάσει τις μακροοικονομικές προβλέψεις του Μαρτίου, τις οποίες δημοσίευσε πρόσφατα ενώ ο Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, θα ενημερώσει το Eurogroup σχετικά με τις τελευταίες συζητήσεις μεταξύ της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, των Κάτω Χωρών, της Πολωνίας και της Ισπανίας για την προώθηση των εργασιών σχετικά με την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων.