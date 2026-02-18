Συμβαίνει τώρα:
Μακρο-οικονομία

Στο 1,84% το επιτόκιο στη δημοπρασία εξάμηνων έντοκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου που άντλησε 400 εκατ. ευρώ

Υποβλήθηκαν προσφορές ύψους 881 εκατ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,2 φορές
iStock
iStock

Με οριακά χαμηλότερο επιτόκιο θα γίνει η διάθεση της νέας σειράς εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας του Ελληνικού Δημοσίου.

Πιο συγκεκριμένα, στην σημερινή (18.2.2026) δημοπρασία που πραγματοποίησε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους των εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 400 εκατ. ευρώ, η απόδοση διαμορφώθηκε στο 1,84% από 1,86% που ήταν στην προηγούμενη δημοπρασία.

Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 881 εκατ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό των 400 εκατ. ευρώ κατά 2,20 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων Ευρώ. Δηλαδή το Δημόσιο θα αντλήσει συνολικά 500 εκατ. Ευρώ.

Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026. Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Μακρο-οικονομία
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
141
88
85
74
72
Μακρο-οικονομία: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo