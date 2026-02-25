Στο 2,9% «κλείδωσε» ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιανουάριο, στο 1,7% στην ευρωζώνη

Υψηλότερα από την αρχική εκτίμηση διαμορφώθηκε τελικά ο πληθωρισμός στην Ελλάδα για τον Ιανουάριο, καθώς τα οριστικά στοιχεία της Eurostat ανέβασαν τον ετήσιο δείκτη στο 2,9% από 2,8% που είχε δείξει η πρώτη μέτρηση.

Στην ευρωζώνη, αντίθετα, η τελική εκτίμηση για τον πληθωρισμό επιβεβαίωσε την υποχώρηση στο 1,7% από 2% τον Δεκέμβριο, με αποτέλεσμα η απόσταση της Ελλάδας από τον μέσο όρο του ευρώ να παραμένει αισθητή.

Η τελική αποτύπωση για την ελληνική οικονομία έδειξε επίσης μηνιαία πτώση τιμών 0,7% τον Ιανουάριο, έναντι μείωσης 0,8% στην αρχική ένδειξη.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2% τον Ιανουάριο, από 2,3% τον Δεκέμβριο. Η σύγκριση με πέρυσι δείχνει συνέχιση της αποκλιμάκωσης, καθώς τον Ιανουάριο του 2025 ο αντίστοιχος δείκτης ήταν 2,5% στην ευρωζώνη και 2,8% στην ΕΕ.

Η εικόνα ανά χώρα παραμένει ανομοιόμορφη. Στα χαμηλότερα επίπεδα βρέθηκαν η Γαλλία με 0,4% και η Δανία με 0,6%, ενώ Φινλανδία και Ιταλία κατέγραψαν 1%. Στον αντίποδα, οι υψηλότεροι ρυθμοί σημειώθηκαν στη Ρουμανία με 8,5%, στη Σλοβακία με 4,3% και στην Εσθονία με 3,8%. Παράλληλα, σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο, ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε σε 23 κράτη – μέλη, έμεινε αμετάβλητος σε ένα και αυξήθηκε σε τρία.

Για την ευρωζώνη, η μεγαλύτερη επιβάρυνση στον γενικό δείκτη συνεχίζει να προέρχεται από τις υπηρεσίες, ενώ η ενέργεια είχε αρνητική συμβολή, στοιχείο που βοήθησε στην περαιτέρω πτώση του συνολικού πληθωρισμού.