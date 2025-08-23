Μακρο-οικονομία

Στο μικροσκόπιο της κυβέρνησης η εκτίναξη των τιμών στο μοσχαρίσιο κρέας – Σε ποια περίπτωση θα υπάρξει παρέμβαση

Το μοσχαρίσιο κρέας έχει αυξηθεί κατά 20% σε σχέση με πέρσι
Άνδρας πελάτης με καλάθι αγορών παίρνει κρέας από ψυγείο σε τοπικό σούπερ μάρκετ
Φωτογραφία: iStock
Δημήτρης Κατσαγάνης

Από πολύ στενά παρακολουθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες της κυβέρνησης την εκτίναξη της τιμής μοσχαρίσιου κρέατος τον τελευταίο μήνα.
Όπως ανέδειξε χθεσινό (22.8.25) ρεπορτάζ του newsit.gr η τιμή του μοσχαρίσιου κρέατος έχει αυξηθεί μόνο κατά τις τελευταίες 30 μέρες κατά 10% – 15%, ενώ έχει αυξηθεί κατά 20% σε σχέση με πέρσι, με συνέπεια η τιμή του ακόμα και στο σούπερ μάρκετ να ανέρχεται σε 17 ή ακόμα και 20 ευρώ το κιλό.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως η κυβέρνηση δεν πρόκειται να υποδυθεί πως δεν βλέπει το πρόβλημα, ενώ θα ελέγξει αν και κατά πόσο δικαιολογείται μία τόσο μεγάλη αύξηση της τιμής του μοσχαρίσιου κρέατος.

Αν δικαιολογείται με βάση την αντικειμενική -και όχι κερδοσκοπική- εξέλιξη της διαδικασίας από την παραγωγή κρέατος στην τιμή πώλησης στα ψυγεία των σούπερ μάρκετς και των κρεοπωλείων, τότε (προφανώς) δεν θα υπάρξει καμία κυβερνητική παρέμβαση στο σκέλος των τιμών.

Αν δεν δικαιολογείται αντικειμενικά μία τόσο μεγάλη αύξηση στις τιμές του μοσχαρίσιου κρέατος, τότε θα ανοίξει το πεδίο μίας ενδεχόμενης παρέμβασης για να αποκατασταθεί η ισορροπία στην αγορά, αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

