Στουρνάρας: Δημοσιονομική τρέλα 13η σύνταξη και παροχές που δεν αντικατοπτρίζονται στο «δημοσιονομικό χώρο»

Θα ήταν τρέλα η 13η σύνταξη, φέρεται να είπε ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) Γιάννης Στουρνάρας μιλώντας σήμερα (24.7.2026) στο OPEN TV ερωτηθείς για τα μέτρα που πήρε η ελληνική κυβέρνηση κατά τη διάρκεια των μνημονίων.

Κατηγορηματικός ήταν επίσης ο Γιάννης Στουρνάρας στην ερώτηση αν υπάρχει πρόβλημα με τις συντάξεις και αν κινδυνεύουν ξανά οι αποδοχές των συνταξιούχων δεδομένου του κινδύνου καταστεί ο ΕΦΚΑ ελλειμματικός λόγω του δημογραφικού λέγοντας: «όχι βέβαια, τα μέτρα που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια των μνημονίων εξασφαλίζουν την βιωσιμότητα του ελλείματος κατά ου ασφαλιστικού συστήματος για πάρα πολλά χρόνια».

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Σε ερώτηση για τα ελλείμματα 1,3 δισ. το 2029 (έγινε αναφορά σε σε δημοσίευμα της Καθημερινής) ο Διοικητής της ΤτΕ τόνισε ότι δεν υπάρχουν «αρκεί να μην κάνουμε τρέλες… Γιατί τώρα αν βγει μια κυβέρνηση και πει να ξαναπάμε στις πολιτικές που κάναμε τη δεύτερη πενταετία του 2000. αυτό εστί τρέλες

Συνεχίζοντας την επιχειρηματολογία γύρω από το τι είναι «δημοσιονομικά τρέλα» εν μέσω κρίσης «θα είναι παροχές οι οποίες δεν αντικρίζονται από δημοσιονομικό χώρο. Ναι. Θα είναι παροχές οι οποίες δεν έχουν αντίκρισμα παραγωγικότητας και δημοσιονομικού χώρου. Ναι. Θα οδηγήσει πάλι σε δύσκολες καταστάσεις».

Στη συνέχεια μίλησε για τη βαρύτητα των επαγγελματικών ταμείων και ότι η κυβέρνηση έχει πάρει μέτρα προσθέτοντας ότι ο προϋπολογισμός για το ασφαλιστικό σύστημα δίνει 17 δισ. ευρώ. «Γι’ αυτό πρέπει, λοιπόν, να εξασφαλίσουμε πολύ σωστά δημοσιονομικά. Και κάνουμε αυτή την υπόθεση ότι θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε τώρα. Ότι δεν θα ξαναέρθουμε ποτέ στην αλήστου μνήμης περίοδο που δεν κάναμε αυτό, αλλά κάναμε αντίθετα. Ότι δίναμε συντάξεις πολύ πάνω από τη δυνατότητα του ασφαλιστικού συστήματος. Ότι δίναμε μισθούς πολύ πάνω από τη μεταβολή της παραγωγικότητας… Δίνουμε όσο αντέχει το σύστημα».

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Σημείωσε ακόμα ότι «έχει γίνει το ΤΕΚΑ. Έχει γίνει δηλαδή και ένα κεφαλαιοποιητικό κομμάτι. Αυτή τη στιγμή, αυτό που κάνει η κυρία Κεραμέως είναι κάτι που το έχουν κάνει πολύ πριν από εμάς σχεδόν όλες οι χώρες».

Για την τωρινή κατάσταση που επικρατεί στον πλανήτη και την αναζωπύρωση του πολέμου στα Στενά του Ορμούζ ρωτήθηκε ο Γιάννης Στουρνάρας και αν ανησυχεί για την παγκόσμια αλλά και την ελληνική οικονομία, φέρνοντας στο παρασκήνιο και νέα αύξηση επιτοκίων, «Δεν θα το σχολίαζα. Επειδή είμαστε σε περίοδο που είναι “περίοδος σιωπής”… Δεν μπορώ να σχολιάσω για τα επιτόκια… Δεν μπορώ να το σχολιάσω καθόλου. Πραγματικά έχουμε απαγορευτικό. Μια βδομάδα πριν δεν μπορούμε να μιλήσουμε για το θέμα αυτό».

Τέλος, ο κ. Στουρνάρας αποκάλεσε την Ελλάδα «μαμή της ιστορίας». «Γιατί αν δεν ήταν η Ελλάδα με την κρίση, σήμερα η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας δεν θα είχαν τα εργαλεία που έχουν σήμερα για να αντιμετωπίσουν την κρίση». Και στην ερώτηση αν θα κινδυνεύσει η ελληνική οικονομία ο Διοικητής απασφάλισε: «όχι, είναι η απάντηση».