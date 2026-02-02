Σχεδόν 1 δισ. ευρώ έφτασαν τα έσοδα από Airbnb – Τι θα ισχύσει για απαγορεύσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Εκτοξεύτηκαν τα έσοδα από από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις το 2025, με τα φορολογικά έσοδα να αυξάνονται από περίπου 70 εκατ. ευρώ το 2017 σε 973 εκατ. ευρώ το 2025, θέτοντας την βραχυχρόνια μίσθωση στον πυρήνα του δημοσιονομικού σχεδιασμού και οδηγώντας σε περιορισμούς, ειδικά σε περιοχές όπου η στεγαστική πίεση είναι πιο έντονη.

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι το 2025, όπως αποκάλυψε ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής το Σαββατοκύριακο (31/1 – 1/2) μιλώντας στο 43o συνέδριο της ΠΟΜΙΔΑ, τα φορολογικά έσοδα από τη βραχυχρόνια μίσθωση αυξήθηκαν κατά 100 εκατ. ευρώ φτάνοντας το 2025 στα 973 εκατ. ευρώ έναντι 880 εκατ. ευρώ το 2024 και 740 εκατ. ευρώ το 2023, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 10,5%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην Αθήνα παραμένει σε ισχύ η αναστολή έκδοσης νέων Αριθμών Μητρώου Ακινήτου σε συγκεκριμένες ζώνες του ιστορικού και εμπορικού κέντρου, στο 1ο, 2ο και 3ο Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων, όπου έχει καταγραφεί υπερσυγκέντρωση βραχυχρόνιων μισθώσεων και έντονη πίεση στην κατοικία. Το μέτρο δεν έχει αναδρομική ισχύ και αφορά αποκλειστικά νέες άδειες.

Επίσης, από 1η Μαρτίου 2026 τίθενται σε εφαρμογή μέτρα και στη Θεσσαλονίκη. Ξεκινά το πάγωμα νέων αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Α’ Δημοτική Κοινότητα, δηλαδή στο ιστορικό και τουριστικό κέντρο της πόλης, μια περιοχή που αρχίζει από την πλατεία Αριστοτέλους και εκτείνεται κατά μήκος της Εγνατίας και της Τσιμισκή, καλύπτοντας τον βασικό εμπορικό άξονα και το ιστορικό τρίγωνο της αγοράς. Επίσης, εντάσσονται στο μέτρο τα Λαδάδικα και η ευρύτερη περιοχή του λιμανιού, καθώς και ολόκληρη η παραλιακή ζώνη από το λιμάνι έως τον Λευκό Πύργο μέχρι της παρυφές της Άνω Πόλης). Αυτό σημαίνει ότι έως το τέλος Φεβρουαρίου 2026 παραμένει ανοιχτό το παράθυρο για όσους προλάβουν να αποκτήσουν νέο αριθμό μητρώου και να ξεκινήσουν νόμιμα νέα δραστηριότητα. Το μέτρο θα ισχύσει έως το τέλος του έτους με δυνατότητα παράτασης και για τα επόμενα έτη.

Υπενθυμίζεται ότι από φέτος εφαρμόζονται αυστηροί περιορισμοί και στις μεταβιβάσεις ακινήτων τύπου airbnb. Η άδεια βραχυχρόνιας μίσθωσης δεν μεταβιβάζεται αυτόματα με το ακίνητο, με αποτέλεσμα η εγγραφή στο Μητρώο της ΑΑΔΕ να διαγράφεται αυτομάτως και να μην επιτρέπεται νέα εγγραφή στις ζώνες όπου ισχύουν περιορισμοί. Πρακτικά, σε περιοχές με απαγορεύσεις, η άδεια airbnb δεν ακολουθεί το ακίνητο σε περίπτωση μεταβίβασης και ο νέος ιδιοκτήτης δεν μπορεί να συνεχίσει να μισθώνει το ακίνητο για βραχυχρόνια μίσθωση. Η μεταβίβαση μετατρέπει ουσιαστικά το ακίνητο σε μακροχρόνια μίσθωση ή ιδιοκατοίκηση. Πρόκειται για περιορισμούς που στοχεύουν στην αποσυμπίεση της στεγαστικής κρίσης, ειδικά σε περιοχές υπό στεγαστική πίεση.