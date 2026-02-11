Μακρο-οικονομία

Συνάντηση Πιερρακάκη με τον Τούρκο ομόλογό του με φόντο την ενίσχυση των οικονομικών δεσμών

Στόχος η προώθηση της θετικής ατζέντας στη διμερή συνεργασία
Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης με τον με τον Υπουργό Οικονομικών της Τουρκικής Δημοκρατίας Mehmet Şimşek
Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης με τον με τον Υπουργό Οικονομικών της Τουρκικής Δημοκρατίας Mehmet Şimşek

Συνέχεια του δομημένου οικονομικού διαλόγου που έχει αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα μεταξύ Ελλάδας – Τουρκίας αναμένεται να αποτελέσει η σημερινή (11.2.2026) συνάντηση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, με τον ΥΠΟΙΚ της Τουρκίας, Μεχμέτ Σιμσέκ.

Πιο συγκεκριμένα, στελέχη του ΥΠΟΙΚ, υπενθυμίζουν ότι η πρώτη συνάντηση των δύο ανδρών έλαβε χώρα στις 16 Οκτωβρίου 2025 στην Ουάσιγκτον, θέτοντας τη βάση για έναν σταθερό δίαυλο επικοινωνίας σε οικονομικό και επενδυτικό επίπεδο.

Η τρέχουσα επαφή εντάσσεται στο πλαίσιο της επίσκεψης του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Τουρκία για τις εργασίες του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, όπου συμμετέχει και ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η οικονομική διάσταση της διμερούς συνεργασίας είναι, άλλωστε, κεντρικής σημασίας στην προώθηση της θετικής ατζέντας μεταξύ των δυο χωρών.

Οι παράγοντες του υπουργείου επισημαίνουν ότι στο επίκεντρο τής συζήτησης αναμένεται να βρεθεί η προώθηση ισχυρότερης διασυνδεσιμότητας μεταξύ των δύο οικονομιών. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην περαιτέρω ανάπτυξη του διμερούς εμπορίου, το οποίο ανέρχεται σήμερα σε περίπου 5 δισ. ευρώ ετησίως, στη διεύρυνση των εξαγωγικών δυνατοτήτων και στη διευκόλυνση των εμπορικών ροών.

Παράλληλα, οι δύο πλευρές αναμένεται να εξετάσουν τρόπους ενίσχυσης των επενδυτικών ροών και προώθησης κοινών έργων σε τομείς στρατηγικής σημασίας, όπως η καινοτομία, η πράσινη μετάβαση και η ψηφιακή ανάπτυξη. Σημαντική θεωρείται και η ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ επιχειρηματικών ενώσεων, Επιμελητηρίων και φορέων προώθησης επενδύσεων, ώστε να διαμορφωθούν σταθερές γέφυρες μεταξύ των παραγωγικών οικοσυστημάτων των δύο χωρών.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Μακρο-οικονομία
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
111
105
85
60
55
Μακρο-οικονομία: Περισσότερα άρθρα
Αιολικά πάρκα: Οι οριζόντιοι αποκλεισμοί βουνών και νησιών αυξάνουν το κόστος ενέργειας
Ένα αιολικό πάρκο σε θέση με άριστο αιολικό δυναμικό μπορεί να παράγει ηλεκτρική ενέργεια με κόστος για τον καταναλωτή έως και 35% χαμηλότερο σε σχέση με το μέσο αιολικό δυναμικό στη χώρα σήμερα
Aerial view of a wind farm on a mountaintop in Fujian Province, China 8
Newsit logo
Newsit logo