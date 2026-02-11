Συνάντηση Θεοδωρικάκου με τον Τούρκο ομόλογό του Μεχμέτ Φατίχ Κατζίρ

Επαφές με τον Τούρκο ομόλογό του είχε νωρίτερα ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος ενώ στη συνάντηση δρομολογήθηκαν συμφωνίες συνεργασίας σε κρίσιμους τομείς καθώς και νέες συναντήσεις των δύο ανδρών.

Ειδικότερα, πληροφορίες αναφέρουν ότι η συνάντηση του Τάκη Θεοδωρικάκου με τον Τούρκο υπουργό Βιομηχανίας και Τεχνολογίας, Μεχμέτ Φατίχ Κατζίρ έλαβε χώρα σε πολύ καλό κλίμα ενώ έθεσε το πλαίσιο συνεργασίας και εκτός των τυπικών υπογραφών του μνημονίου.

Σημειώνεται ότι η διμερής συνάντηση είχε ως αποτέλεσμα την υπογραφή της κοινής δήλωσης για την υλοποίηση του προγράμματος συνεργασίας των δύο χώρων στους τομείς της έρευνας και της τεχνολογίας, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 6ου συμβουλίου συνεργασίας. Επιπλέον, όμως συμφωνήθηκε και η ενεργοποίηση του μνημονίου συνεννόησης στον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που είχε υπογραφεί στο πέμπτο ανώτατο συμβούλιο.

Επίσης συμφωνήθηκε η υπογραφή μνημονίων συνεργασίας στους τομείς της μετρολογίας, της πιστοποίησης και των startups.

Τέλος, μεταξύ άλλων συμφωνήθηκε ότι μέχρι το καλοκαίρι ο Τούρκος υπουργός θα επισκεφτεί την Αθήνα και μέχρι τον Σεπτέμβριο ο κ. Θεοδωρικάκος θα επισκεφτεί την Τουρκία.

