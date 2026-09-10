ΕΚΤ: Σε ρεκόρ 1,5 έτους τα επιτόκια – Αυξήθηκαν κατά 25 μονάδες βάσης

Σε νέα αύξηση των τριών βασικών επιτοκίων της κατά 25 μονάδες βάσης προχώρησε σήμερα (10.9.2026) η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), ανεβάζοντας το επιτόκιο καταθέσεων στο 2,50%, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να τροφοδοτεί τις πληθωριστικές πιέσεις.

Μετά τη σημερινή απόφαση της ΕΚΤ, τα επιτόκια των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης αυξάνονται αντίστοιχα στο 2,65% και στο 2,90%. Τα νέα επίπεδα θα τεθούν σε ισχύ από τις 16 Σεπτεμβρίου 2026.

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Η κεντρική τράπεζα εκτιμά ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει αισθητά υψηλότερα από τον στόχο του 2% για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Όπως επισημαίνει, η αύξηση των επιτοκίων επιβεβαιώνει την αποφασιστικότητά της να επαναφέρει τον πληθωρισμό στον στόχο σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Οι νέες προβλέψεις της ΕΚΤ

Στο βασικό σενάριο των νέων προβλέψεων της ΕΚΤ, ο γενικός πληθωρισμός αναμένεται να διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στο 3% το 2026, να υποχωρήσει στο 2,5% το 2027 και να περιοριστεί στο 2,1% το 2028.

Για τον πληθωρισμό χωρίς τις τιμές της ενέργειας και των τροφίμων, οι προβλέψεις τοποθετούν τον δείκτη στο 2,5% το 2026, στο 2,6% το 2027 και στο 2,3% το 2028. Σε σύγκριση με τις εκτιμήσεις του Ιουνίου, η πρόβλεψη για τον γενικό πληθωρισμό του 2026 παραμένει αμετάβλητη, ενώ οι εκτιμήσεις για το 2027 και το 2028 αναθεωρήθηκαν προς τα πάνω.

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Υψηλότερα τοποθετείται πλέον και ο πήχης για την ανάπτυξη της Ευρωζώνης. Η ΕΚΤ προβλέπει ρυθμό μεγέθυνσης 0,9% το 2026, 1,4% το 2027 και 1,5% το 2028. Οι προβλέψεις για τα δύο πρώτα έτη αναθεωρήθηκαν ανοδικά, κυρίως επειδή η οικονομία της Ευρωζώνης αποδείχθηκε ανθεκτικότερη από ό,τι αναμενόταν.

Αβέβαιες οι προοπτικές για τα επιτόκια

Παρά τις αναθεωρήσεις , η ΕΚΤ προειδοποιεί ότι οι προοπτικές παραμένουν εξαιρετικά αβέβαιες. Οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμός εντοπίζονται προς τα πάνω, ενώ για την οικονομική ανάπτυξη παραμένουν με τάση προς τα κάτω.

Τα επικαιροποιημένα σενάρια για την ενεργειακή κρίση αποτυπώνουν ένα ευρύ φάσμα πιθανών επιπτώσεων, ανάλογα με την ένταση και τη διάρκεια του σοκ, αλλά και τις έμμεσες επιδράσεις του στις υπόλοιπες τιμές και στους μισθούς.

Η ΕΚΤ ξεκαθαρίζει ότι οι επόμενες αποφάσεις για τα επιτόκια θα λαμβάνονται σε κάθε συνεδρίαση με βάση τα νεότερα οικονομικά και χρηματοπιστωτικά στοιχεία, τις προοπτικές του πληθωρισμού, τη δυναμική των υποκείμενων πιέσεων στις τιμές και την αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής. Δεν δεσμεύεται, επομένως, εκ των προτέρων για συγκεκριμένη πορεία των επιτοκίων.

Παράλληλα, τα χαρτοφυλάκια του προγράμματος αγοράς τίτλων APP και του έκτακτου προγράμματος PEPP συνεχίζουν να μειώνονται με μετρημένο και προβλέψιμο ρυθμό, καθώς το Ευρωσύστημα δεν επανεπενδύει πλέον τα ποσά από τίτλους που λήγουν. Διαθέσιμο παραμένει και το εργαλείο TPI για την αντιμετώπιση αδικαιολόγητων και άτακτων κινήσεων στις αγορές που θα μπορούσαν να απειλήσουν τη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής στις χώρες της Ευρωζώνης.