Τα hedge funds «μετακομίζουν» στην Αθήνα – Ρόκος, Ένγκλαντερ, Τσόπρα ανοίγουν το δρόμο λέει το Bloomberg

Κρις Ρόκος, Ίζι Ένγκλαντερ και Ραχούλ Τσόπρα είναι μερικά από τα ηχηρά ονόματα στελεχών που ηγούνται μεγάλων hedge funds οι οποίοι βλέπουν την Ελλάδα ως στρατηγείο για το μέλλον των επενδύσεών τους.
Η Millennium Management ετοιμάζεται να ανοίξει το πρώτο της γραφείο στην Αθήνα, ενισχύοντας τo προφίλ της πόλης ως αναδυόμενου κέντρου για hedge funds μετά και την είδηση ότι ο Κρις Ρόκος εγκαταλείπει το Ηνωμένο Βασίλειο για να οργανώσει τις επενδύσεις του από την Ελλάδα.
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Επίσης, εταιρεία του Αμερικανού δισεκατομμυριούχου Ίζι Ένγκλαντερ βρίσκεται σε συνομιλίες με τις ελληνικές αρχές σχετικά με το νέο στρατηγείο και την πιθανή στελέχωσή του, ανέφεραν άτομα που γνωρίζουν τα σχέδια στο Bloomberg. Ο Ραχούλ Τσόπρα, διαχειριστής χαρτοφυλακίου με έδρα το Λονδίνο, είναι μεταξύ των στελεχών που εξετάζουν το ενδεχόμενο μετακόμισης, σύμφωνα με τις πηγές.
Ένα άλλο hedge fund, η Verition Fund Management, βρίσκεται επίσης στα αρχικά στάδια διερεύνησης της δυνατότητας ανοίγματος γραφείου στην Αθήνα, πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές στο Bloomberg. Δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση.
Τα παραπάνω έχουν ειδικό βάρος για την ελληνική αγορά αν ληφθεί υπόψη ότι Millennium, Rokos και Verition διαχειρίζονται συνολικά περιουσιακά στοιχεία 134 δισ. δολαρίων.
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Ο Πιερρακάκης στο Λονδίνο
Τα σχέδιά τους έρχονται σε μια στιγμή που η Αθήνα ξεκινά μια προσπάθεια να κερδίσει τους πλούσιους διαχειριστές hedge funds του Ηνωμένου Βασιλείου και να τους δελεάσει να ανταλλάξουν το Mayfair με το Aegean. Το επόμενο ταξίδι του Έλληνα υπουργού Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη στο Λονδίνο είναι πιθανό να περιλαμβάνει συναντήσεις με χρηματοδότες για να συζητήσουν πιθανές κινήσεις, μεταξύ άλλων προτεραιοτήτων, αναφέρουν οι πηγές του Bloomberg.
Αυτό μπορεί να φαινόταν τόσο φιλόδοξο που να το θεωρούσαμε εξωφρενικό την περίοδο της κρίσης, όταν ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ είχε εκτοξευθεί κατακόρυφα. Αλλά αφού η Ελλάδα κατάφερε να δελεάσει τον Ρόκος, διεκδικεί τον τίτλο του υποψηφίου προορισμού για υπερπλούσιους που εγκαταλείπουν το Ηνωμένο Βασίλειο κυρίως για ευνοϊκότερους όρους φορολόγησης.
Βεβαίως, το Λονδίνο παραμένει ο κορυφαίος κόμβος των hedge funds εκτός των ΗΠΑ, με τον τομέα να υποστηρίζει περίπου 40.000 θέσεις εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο και να παράγει 5,3 δισ. δολάρια σε φορολογικά έσοδα. Τα περιουσιακά στοιχεία hedge funds υπό διαχείριση στο Ηνωμένο Βασίλειο αντιπροσωπεύουν περίπου το 10% του παγκόσμιου συνόλου ή 85% του ευρωπαϊκού συνόλου, σύμφωνα με έκθεση του Ιανουαρίου από το TheCityUK.
Το δέλεαρ
«Μια κίνηση από κάποιο εξέχον στέλεχος όπως ο Ρόκος, σίγουρα θα γίνει αντιληπτή από άλλους που ήδη μετράνε», δήλωσε ο Μπρούνο Σνέλε, διευθύνων σύμβουλος στο γραφείο Erlen Capital Management. «Για το Λονδίνο, αυτό έχει σημασία: όταν οι πλούσιοι άνθρωποι έχουν αρκετές εναλλακτικές λύσεις, το εμπόδιο για να φύγουν μειώνεται», πρόσθεσε.
Η πολιτική ενιαίας φορολογίας της Ελλάδας επί των εσόδων από το εξωτερικό είναι παρόμοια με αυτή του Μιλάνου, του οποίου η εκστρατεία για «άδειασμα του Λονδίνου» (empty London) έχει προκαλέσει αγωνία στην πρωτεύουσα του Ηνωμένου Βασιλείου. Αντίθετα, ο συντελεστής της Ιταλίας έχει αυξηθεί δύο φορές από τότε που εισήχθη και τώρα ανέρχεται σε 300.000 ευρώ (349.340 δολάρια) ετησίως.
Tα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι αυτά που αποτελούν τη μεγαλύτερη απειλή, ιδίως μετά την κατάργηση του μακροχρόνιου καθεστώτος μη μόνιμης κατοικίας του Ηνωμένου Βασιλείου και μιας σειράς φόρων για τον πλούτο τα τελευταία χρόνια.
Τα μεγαλύτερα hedge funds, μεταξύ των οποίων Millennium, Point72 Asset Management και Qube Research & Technologies, έχουν μεταφέρει τους traders από το Λονδίνο στο Ντουμπάι, όπου δεν υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος.
Τα hedge funds βασίζονται σε ομάδες traders για να βγάλουν χρήματα και βρίσκονται σε έναν συνεχή πόλεμο για ταλέντα. Ανοίγουν γραφεία όπου μπορούν να βρούν κορυφαία ταλέντα. Η Millennium διαθέτει προσωπικό σε περισσότερα από 140 σημεία συμπεριλαμβανομένου του υπάρχοντος κέντρου της στο Λονδίνο. Η Brevan Howard απασχολεί πλέον περισσότερα από 100 άτομα στο Άμπου Ντάμπι.
Αυτή η τάση έχει ανεβάσει την ένταση στο Γουέστμινστερ, όπου κάθε νέα αποχώρηση υψηλού προφίλ αντιμετωπίζεται από τα κόμματα της αντιπολίτευσης ως αποκήρυξη της οικονομικής πολιτικής της κυβερνώσας παράταξης των Εργατικών.
Άλλωστε, ο σκιώδης υπουργός Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου Άντριου Γκρίφιθ τόνισε τους 38.000 μέσους φορολογούμενους εισοδήματος που θα χρειάζονταν για να αντισταθμίσουν την απώλεια φόρων που πλήρωσε ο Ρόκος σε ομιλία του στη Βουλή των Κοινοτήτων την Τρίτη. Ο δισεκατομμυριούχος κατετάγη τρίτος στην τελευταία ετήσια λίστα των Sunday Times με τους φορολογούμενους που πληρώνουν τα περισσότερα, με λογαριασμό 330 εκατομμυρίων λιρών.