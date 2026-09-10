Τα hedge funds «μετακομίζουν» στην Αθήνα – Ρόκος, Ένγκλαντερ, Τσόπρα ανοίγουν το δρόμο λέει το Bloomberg

Κρις Ρόκος, Ίζι Ένγκλαντερ και Ραχούλ Τσόπρα είναι μερικά από τα ηχηρά ονόματα στελεχών που ηγούνται μεγάλων hedge funds οι οποίοι βλέπουν την Ελλάδα ως στρατηγείο για το μέλλον των επενδύσεών τους.

Η Millennium Management ετοιμάζεται να ανοίξει το πρώτο της γραφείο στην Αθήνα, ενισχύοντας τo προφίλ της πόλης ως αναδυόμενου κέντρου για hedge funds μετά και την είδηση ​​ότι ο Κρις Ρόκος εγκαταλείπει το Ηνωμένο Βασίλειο για να οργανώσει τις επενδύσεις του από την Ελλάδα.

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Επίσης, εταιρεία του Αμερικανού δισεκατομμυριούχου Ίζι Ένγκλαντερ βρίσκεται σε συνομιλίες με τις ελληνικές αρχές σχετικά με το νέο στρατηγείο και την πιθανή στελέχωσή του, ανέφεραν άτομα που γνωρίζουν τα σχέδια στο Bloomberg. Ο Ραχούλ Τσόπρα, διαχειριστής χαρτοφυλακίου με έδρα το Λονδίνο, είναι μεταξύ των στελεχών που εξετάζουν το ενδεχόμενο μετακόμισης, σύμφωνα με τις πηγές.

Ένα άλλο hedge fund, η Verition Fund Management, βρίσκεται επίσης στα αρχικά στάδια διερεύνησης της δυνατότητας ανοίγματος γραφείου στην Αθήνα, πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές στο Bloomberg. Δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση.

Τα παραπάνω έχουν ειδικό βάρος για την ελληνική αγορά αν ληφθεί υπόψη ότι Millennium, Rokos και Verition διαχειρίζονται συνολικά περιουσιακά στοιχεία 134 δισ. δολαρίων.

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Ο Πιερρακάκης στο Λονδίνο

Τα σχέδιά τους έρχονται σε μια στιγμή που η Αθήνα ξεκινά μια προσπάθεια να κερδίσει τους πλούσιους διαχειριστές hedge funds του Ηνωμένου Βασιλείου και να τους δελεάσει να ανταλλάξουν το Mayfair με το Aegean. Το επόμενο ταξίδι του Έλληνα υπουργού Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη στο Λονδίνο είναι πιθανό να περιλαμβάνει συναντήσεις με χρηματοδότες για να συζητήσουν πιθανές κινήσεις, μεταξύ άλλων προτεραιοτήτων, αναφέρουν οι πηγές του Bloomberg.

Αυτό μπορεί να φαινόταν τόσο φιλόδοξο που να το θεωρούσαμε εξωφρενικό την περίοδο της κρίσης, όταν ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ είχε εκτοξευθεί κατακόρυφα. Αλλά αφού η Ελλάδα κατάφερε να δελεάσει τον Ρόκος, διεκδικεί τον τίτλο του υποψηφίου προορισμού για υπερπλούσιους που εγκαταλείπουν το Ηνωμένο Βασίλειο κυρίως για ευνοϊκότερους όρους φορολόγησης.