ΕΛΣΤΑΤ: Στα 8,910 δισ. ευρώ τα έσοδα από περιβαλλοντικούς φόρους το 2024

Σε 8,910 δισ. ευρώ ανήλθαν το 2024 τα συνολικά έσοδα από τους περιβαλλοντικούς φόρους, παρουσιάζοντας ετήσια μείωση 3,7% σε σύγκριση με το 2023.

Τα έσοδα αυτά αποτέλεσαν το 9,4% των συνολικών φόρων και κοινωνικών εισφορών της ελληνικής οικονομίας, παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,2 ποσοστιαίες μονάδες συγκριτικά με το 2023.

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Ειδικότερα, οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας συμμετείχαν συνολικά με 5,815 δισ. ευρώ και με ποσοστό 65,3% επί του συνόλου των εσόδων από περιβαλλοντικούς φόρους, ενώ τα νοικοκυριά και οι μη μόνιμοι κάτοικοι κατέβαλαν 3,095 δισ. ευρώ, τα οποία αντιστοιχούσαν στο 34,7% των συνολικών περιβαλλοντικών φόρων, σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ.

Τα έσοδα από φόρους ανά κατηγορία

Το 2024, οι φόροι ενέργειας ανήλθαν σε 7,227 δισ. ευρώ, μειωμένοι κατά 4,2% σε σύγκριση με το 2023 και αποτέλεσαν την πλειονότητα των περιβαλλοντικών φόρων με μερίδιο 81,1% για το 2024. Οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας κατέβαλαν συνολικά 5,199 δισ. ευρώ σε φόρους ενέργειας, ενώ τα νοικοκυριά και οι μη μόνιμοι κάτοικοι συμμετείχαν με το ποσό των 2,027 δισ. ευρώ.

Οι φόροι μεταφορών ανήλθαν σε 1,653 δισ. ευρώ, μειωμένοι κατά 1,7% σε σχέση με το 2023 και αποτέλεσαν το 18,6% των συνολικών περιβαλλοντικών φόρων για το 2024. Τα νοικοκυριά και οι μη μόνιμοι κάτοικοι εντός της επικράτειας κατέβαλαν 1,038 δισ. ευρώ, ενώ οι οικονομικοί κλάδοι κατέβαλαν το υπόλοιπο ποσό των 614,2 εκατ. ευρώ.

Οι φόροι ρύπανσης και χρήσης πόρων ανήλθαν σε 30 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 0,3% των συνολικών περιβαλλοντικών φόρων. Πιο συγκεκριμένα, τα νοικοκυριά και οι μη μόνιμοι κάτοικοι συνεισέφεραν το ποσό των 28,5 εκατ. ευρώ, ενώ οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας κατέβαλαν το υπόλοιπο 1,5 εκατ. ευρώ.