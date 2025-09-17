Τα κοιτάσματα πετρελαίου εξαντλούνται και δεν αντικαθίστανται επαρκώς – Από τα “έτοιμα” τρώνε πλέον οι πετρελαϊκές

Σχεδόν είκοσι χρόνια χρειάζονται πλέον από την έναρξη μιας προσπάθειας ανακάλυψης κοιτάσματος πετρελαίου μέχρι να φτάσει στην παραγωγή, γεγονός που υπογραμμίζει τη δυσκολία του εγχειρήματος και τη μακρά αδειοδοτική διαδικασία. Αυτό είναι το πόρισμα από μεγάλη έρευνα που πραγματοποίησε ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΙΕΑ), εξετάζοντας 15.000 έργα ανά την υφήλιο.

Έτσι, ο χρόνος δεν δείχνει να είναι σύμμαχος για τον κλάδο, τη στιγμή που χρειάζεται επειγόντως άνοδος των επενδύσεων στην έρευνα και παραγωγή πετρελαίου και αερίου, προειδοποιεί ο ΙΕΑ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο οργανισμός επισημαίνει παράλληλα ότι τις τελευταίες δεκαετίες έχει αλλάξει σημαντικά η προέλευση των αποθεμάτων που αναπτύσσουν οι πετρελαϊκές. Οι νέες ανακαλύψεις συμβατικών κοιτασμάτων πετρελαίου και αερίου έχουν πέσει κατά 90% τη δεκαετία του 2020 σε σχέση με τη “χρυσή” εποχή του 1960 και 1970. Τη θέση τους έχουν πάρει σε μεγάλο βαθμό τα κοιτάσματα σχιστολιθικού πετρελαίου, που τα τελευταία 15 χρόνια κάλυψαν τα περισσότερα νέα βαρέλια που μπήκαν στην αγορά.

Η κρίση που προκάλεσε στο πετρέλαιο η πανδημία υπήρξε καθοριστική, αφού οι πετρελαϊκές αναγκάστηκαν να σφίξουν σημαντικά τις δαπάνες τους και να εφαρμόσουν αυστηρή κεφαλαιακή πειθαρχία. Ως αποτέλεσμα, σήμερα τις ενδιαφέρει περισσότερο το βραχυπρόθεσμο όφελος, παρά το να εμπλακούν σε μακροχρόνιες “περιπέτειες” που ίσως να αποφέρουν οφέλη στο απώτερο μέλλον.

Το 2015 οι εταιρείες δαπάνησαν 870 δισ. δολάρια για το upstream, δηλαδή για την εξερεύνηση, την ανάπτυξη νέων έργων και τη διατήρηση της παραγωγής στα υφιστάμενα κοιτάσματα. Οι επενδύσεις υποχώρησαν κατά 30% το 2016 και ακόμα περισσότερο το 2020. Για φέτος, εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 570 δισ. δολάρια διεθνώς.



Από αυτά τα χρήματα, μόλις ένα 10% κατευθύνεται στην εξερεύνηση. Το υπόλοιπο 90% επί της ουσίας αφορά την αντιστάθμιση της φυσικής ωρίμανσης των κοιτασμάτων που έχουν ήδη ανακαλυφθεί. Η εξάντληση των συγκεκριμένων αποθεμάτων γίνεται με ολοένα και ταχύτερο ρυθμό, άρα απαιτούνται διαρκώς περισσότερες επενδύσεις για να διατηρηθεί σταθερή η παραγωγή τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εδώ ακριβώς είναι που βρίσκεται η Αχίλλειος Πτέρνα του σχιστολιθικού πετρελαίου και αερίου, καθώς χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια και επενδύσεις στα συγκεκριμένα υφιστάμενα κοιτάσματα σε σχέση με τα συμβατικά. Συγκριτικά, ο βαθμός εξάντλησης είναι μόλις 2% στα κοιτάσματα της Μέσης Ανατολής και έως 35% στο σχιστολιθικό πετρέλαιο των ΗΠΑ.

Υπάρχουν, πάντως, και θετικές ειδήσεις, καθώς η αποδοτικότητα των γεωτρήσεων έχει βελτιωθεί σημαντικά σε σχέση με το παρελθόν, όπως και το κόστος των επενδύσεων.

Καταλήγοντας, ο ΙΕΑ υπολογίζει ότι ο πλανήτης θα χρειαστεί μια νέα παραγωγή 45 εκατ. βαρελιών/ημέρα μέχρι το 2050 προκειμένου να παραμείνει η παγκόσμια παραγωγή στα σημερινά επίπεδα. Σε αυτά προστίθενται και 2.000 δισ. κ.μ. φυσικού αερίου.

Έτσι, καλεί τα κράτη να ενισχύσουν τις προσπάθειες στην εξερεύνηση, προκειμένου οι πετρελαϊκές να μπορέσουν να αυξήσουν τις σχετικές δαπάνες και να υπάρξει ένα θετικό αποτέλεσμα.