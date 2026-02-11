Τα υψηλά ενοίκια πρόβλημα επιβίωσης για τους νέους και τροχοπέδη για την οικονομία – Ανάλυση του Reuters

Πιέσεις στην ελληνική οικονομία δημιουργούν τα ραγδαία αυξανόμενα ενοίκια στην Ελλάδα ενώ ταυτόχρονα δυσκολεύουν την προσπάθεια των νέων να στήσουν το δικό τους σπιτικό.

Πιο συγκεκριμένα, παρότι η ελληνική οικονομία ανακάμπτει δυναμικά μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση της περιόδου 2009 – 2018, πολλοί Έλληνες μένουν πίσω, καθώς τα ενοίκια αυξάνονται με ταχύτερους ρυθμούς από τα εισοδήματα. Αυτό αναγκάζει τα νοικοκυριά να περιορίζουν δαπάνες όπως η θέρμανση, η ψυχαγωγία ή το φαγητό εκτός σπιτιού και να καταφεύγουν σε μεγαλύτερο δανεισμό, γεγονός που λειτουργεί ανασταλτικά για την οικονομική ανάκαμψη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με έκθεση του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων (ΙΜΕ), περισσότερο από το 83% των Ελλήνων δηλώνει ότι δεν μπορεί να αποταμιεύσει χρήματα.

Το πρόβλημα επιδεινώθηκε περαιτέρω από το πρόγραμμα χορήγησης «χρυσής βίζας», που εφαρμόζεται από το 2014 για αλλοδαπούς αγοραστές ακινήτων. Από τα μέσα της δεκαετίας του 2010 περίπου 20.000 ακίνητα, κυρίως στην Αθήνα, έχουν πωληθεί σε ξένους, ενώ άλλα 150.000 έχουν μετατραπεί σε βραχυχρόνιες μισθώσεις για τουρίστες, σύμφωνα με το υπουργείο Μετανάστευσης.

Το πρόβλημα της μη προσιτής στέγασης δεν αναμένεται να επιλυθεί σύντομα. Παράγοντες της αγοράς ακινήτων εκτιμούν ότι, με τους σημερινούς ρυθμούς κατασκευής, θα χρειαστούν τουλάχιστον πέντε χρόνια για να καλυφθεί το έλλειμμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κυβέρνηση επιδοτεί τα ενοίκια για ορισμένους χαμηλόμισθους, ωστόσο οι ενοικιαστές δηλώνουν ότι το μέτρο έχει περιορισμένη αποτελεσματικότητα. Ο πρόεδρος του E-Real Estate Network, σημειώνει ότι η ζήτηση είναι τόσο υψηλή, ώστε εκατοντάδες ενδιαφερόμενοι εμφανίζονται για μία και μόνο κατοικία προς ενοικίαση.

Αν και τα αυξανόμενα ενοίκια αποτελούν πρόβλημα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, η Ελλάδα ξεχωρίζει. Την περίοδο 2019 – 2024, καθώς η χώρα έβγαινε από τα χρόνια της λιτότητας, τα ενοίκια στην Αθήνα αυξήθηκαν κατά μέσο όρο πάνω από 50%, σύμφωνα με την E-Real Estate. Την ίδια περίοδο, τα ενοίκια διαμερισμάτων δύο υπνοδωματίων αυξήθηκαν κατά 26% στη Μαδρίτη και κατά 14% στο Παρίσι.

Οι μέσοι μισθοί στην Ελλάδα αυξήθηκαν περίπου κατά 27% στο ίδιο διάστημα, ωστόσο στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι οι Έλληνες δαπανούν μεγαλύτερο ποσοστό του εισοδήματός τους για στέγαση από οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.