Θεοδωρικάκος: Η συνεργασία με τις ΗΠΑ φέρνει νέα αναπτυξιακά σχέδια

Με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Κρατικής Αναπτυξιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (DFC), Μπεν Μπλακ συναντήθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Τάκης Θεοδωρικάκος, στο πλαίσιο των επαφών του στις ΗΠΑ.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, κατά την διάρκεια της συνάντησης μεταξύ του υπουργού Τάκη Θεοδωρικάκου και του διευθύνοντα σύμβουλο των ΗΠΑ, Μπεν Μπλακ, επιβεβαιώθηκε η βούληση της αμερικανικής πλευράς να χρηματοδοτήσει νέα αναπτυξιακά projects στρατηγικής σημασίας στην χώρα μας, με έμφαση στους τομείς της ενέργειας, της βιομηχανίας και των σύγχρονων τεχνολογιών.

Παράλληλα, επαναβεβαιώθηκε το ενδιαφέρον των ΗΠΑ για την ευρύτερη αξιοποίηση των ναυπηγείων της Ελευσίνας ως λιμενικού, διαμετακομιστικού και ενεργειακού κόμβου. Συμφωνήθηκε, επίσης, η άμεση ενίσχυση της συνεργασίας των ΗΠΑ με το υπουργείο Ανάπτυξης για την προώθηση των συγκεκριμένων projects.