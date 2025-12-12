Συμβαίνει τώρα:
Θεοδωρικάκος: Νέες σημαντικές αμερικάνικες επενδύσεις στην Ελλάδα

H Ελλάδα καθίσταται και κέντρο ενεργειακής ασφάλειας για όλη την ευρύτερη περιοχή
Με τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικλ Ρήγας συναντήθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Τάκης Θεοδωρικάκος, στην Ουάσιγκτον.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης επισημάνθηκε η θέση της Ελλάδας ως πυλώνας σταθερότητας και ανάπτυξης στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σε δηλώσεις του, αμέσως μετά, στην ανταποκρίτρια της ΕΡΤ Λένα Αργύρη, ο Τάκης Θεοδωρικάκος σημείωσε: «Σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από μεγάλες παγκόσμιες αναταράξεις και μεταβολές, η διαρκής ενίσχυση της στρατηγικής σχέσης της Ελλάδας με τις ΗΠΑ συμβάλλει στο να αναδεικνύεται σταθερά η πατρίδα μας ως ισχυρός πυλώνας σταθερότητας και ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, των Βαλκανίων, αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης».

Στη συνέχεια πρόσθεσε πως «με τις πρόσφατες ενεργειακές συμφωνίες, η Ελλάδα καθίσταται και κέντρο ενεργειακής ασφάλειας για όλη την ευρύτερη περιοχή. Με τις σημαντικές συναντήσεις που μου δόθηκε η δυνατότητα να έχω με υπουργούς της Κυβέρνησης Τραμπ και με κυβερνητικούς αξιωματούχους των ΗΠΑ, συμφωνήσαμε την ακόμη μεγαλύτερη ενίσχυση των στρατηγικών – οικονομικών σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες, καθώς και το πλαίσιο της ενίσχυσης της συνεργασίας μας στους τομείς της εφοδιαστικής αλυσίδας και του διαμετακομιστικού εμπορίου, της ναυπηγικής βιομηχανίας, της αναβάθμισης του χώρου των ναυπηγείων της Ελευσίνας με νέες ευρύτερες οικονομικές δραστηριότητες, καθώς και στον κρίσιμο τομέα της εφαρμοσμένης έρευνας και της καινοτομίας».

Κλείνοντας, τόνισε ότι «πρόκειται για μία στρατηγική που, αναμφίβολα, ανοίγει νέες σημαντικές προοπτικές για την ελληνική οικονομία και την ελληνική κοινωνία. Ιδιαίτερα η βούληση, που εκφράστηκε μέσω της Κρατικής Αμερικανικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, να επενδυθούν σημαντικά κεφάλαια στη χώρα σε στρατηγικές επενδύσεις, ανοίγει τον δρόμο για νέες ισχυρές αμερικανικές επενδύσεις στην πατρίδα μας – επενδύσεις που σημαίνουν χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας και καλύτερες προοπτικές για όλους τους Έλληνες».

