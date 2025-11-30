Μακρο-οικονομία

Θεοδωρικάκος: Νέο ειδικό καθεστώς για την κοινωνική επιχειρηματικότητα έρχεται το 2026

Συνδυασμός παραγωγικής αναβάθμισης και στήριξης της τοπικής γυναικείας επιχειρηματικότητας μέσω νέων εργαλείων του Αναπτυξιακού Νόμου στο α' εξάμηνο του 2026
Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, στην εκδήλωση της ΕΕΔΕΓΕ
«Το μέλλον της χώρας μας είναι συνυφασμένο με τη συμμετοχή των γυναικών και στο επιχειρείν και στον δημόσιο βίο» ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών (ΕΕΔΕΓΕ) στον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος.

Συγκεκριμένα, ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, επεσήμανε ότι η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά σε δύο παράλληλες προκλήσεις: τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας και την αντιμετώπιση του οξύτατου δημογραφικού προβλήματος.

«Πρέπει να γίνουμε πιο παραγωγικοί, πιο εξαγωγικοί και πιο ανταγωνιστικοί. Αυτές είναι οι δύο βασικότερες έννοιες τις οποίες προσπαθώ να υπηρετήσω μέσα από τον Αναπτυξιακό νόμο, με χρήματα για επενδύσεις στη βιομηχανία και στη μεταποίηση ιδιαίτερα στις παραμεθόριες περιοχές που δίνουν πολύ περισσότερες και πιο σταθερές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας», τόνισε ο Υπουργός.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η μεγαλύτερη ασφάλεια για την πατρίδα μας «είναι οι παραγωγικές επενδύσεις που κρατούν τους Έλληνες στον τόπο τους στα σύνορα και στην περιφέρεια. Και αν το χάσουμε αυτό, θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα ως χώρα».

Επιπλέον, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026 θα προκηρυχθεί ένα ξεχωριστό καθεστώς του Αναπτυξιακού Νόμου για την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Στόχος του, όπως είπε, είναι «να στηρίξουμε ιδιαίτερα τη γυναίκα της περιφέρειας και να αναβιώσουμε δουλειές και επαγγέλματα που κινδυνεύουν να χαθούν, ώστε οι γυναίκες να μπορούν να μείνουν και να δημιουργήσουν στον τόπο τους».

«Στη συνέχεια, παρουσίασε τις πρόσφατες παρεμβάσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης, οι οποίες περιλαμβάνουν την παράταση του πλαφόν 3% στις εμπορικές μισθώσεις και την ολοκλήρωση της εγγραφής στο OpenBusiness έως το τέλος του 2026.

Κλείνοντας, ο Υπουργός αναφέρθηκε στη μεταρρύθμιση του νέου Επιμελητηριακού Νόμου, ο οποίος – όπως τόνισε – θα διαμορφωθεί σε στενή συνεργασία με τον επιμελητηριακό κόσμο: «Ο νόμος αυτός πρέπει, σε μεγάλο βαθμό, να γραφτεί από εσάς, ώστε το νέο πλαίσιο να αντικατοπτρίζει τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς και της επιχειρηματικότητας».

