Θετική η Barclays για τα ελληνικά ομόλογα – Συνεχίζεται η αποκλιμάκωση των spreads

Θετική στάση για τα ελληνικά κρατικά ομόλογα διατηρεί η Barclays, ένας από τους μεγαλύτερους διεθνείς τραπεζικούς και επενδυτικούς ομίλους, επισημαίνοντας ότι η πορεία σύγκλισης των ελληνικών spreads συνεχίζεται, αν και με πιο αργό και σταδιακό ρυθμό σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Συγκεκριμένα, η Barclays σημειώνει ότι η συνετή δημοσιονομική πολιτική έχει οδηγήσει σε ταχύτερη μείωση του χρέους στην Ελλάδα σε σύγκριση με την Ισπανία και την Πορτογαλία, τάση που – σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) – αναμένεται να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια. Παρότι το ελληνικό χρέος παραμένει υψηλό, κοντά στο 147% του ΑΕΠ στο τέλος του 2025, η σταθερή πτωτική του πορεία λειτουργεί υποστηρικτικά για τα ελληνικά spreads.

Σύμφωνα με τη Barclays, το υψηλότερο επίπεδο χρέους εξηγεί γιατί τα spreads των ελληνικών ομολόγων έναντι του γερμανικού Bund παραμένουν ευρύτερα σε σχέση με εκείνα της Πορτογαλίας και της Ισπανίας. Ωστόσο, ο οίκος εκτιμά ότι εξακολουθεί να υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω σύγκλιση, έστω και χωρίς τις έντονες κινήσεις του παρελθόντος, καθώς η αναπτυξιακή υπεραπόδοση της ελληνικής οικονομίας αναμένεται να διατηρηθεί και το 2026.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο πολιτικό περιβάλλον, το οποίο η Barclays χαρακτηρίζει ως ελεγχόμενο. Οι εγχώριοι πολιτικοί κίνδυνοι θεωρούνται περιορισμένοι, με τη Νέα Δημοκρατία να διατηρεί ισχυρό προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις και τις επόμενες εθνικές εκλογές να μην είναι προγραμματισμένες πριν από το 2027. Το στοιχείο αυτό περιορίζει την πιθανότητα πολιτικών αναταράξεων και ενισχύει τη σταθερότητα του επενδυτικού περιβάλλοντος.

Σε ό,τι αφορά τη δομή της καμπύλης αποδόσεων, η Barclays επισημαίνει ότι – όπως και στην υπόλοιπη ευρωπαϊκή περιφέρεια – το μεγαλύτερο περιθώριο περαιτέρω σύγκλισης των spreads εντοπίζεται στο μακρύ άκρο της καμπύλης. Οι βελτιωμένες θεμελιώδεις προοπτικές και η πολιτική σταθερότητα περιορίζουν σταδιακά τις επιφυλάξεις των επενδυτών απέναντι στη μακροπρόθεσμη έκθεση στην Ελλάδα.

Η ανάλυση της Barclays έρχεται λίγες ημέρες μετά την έκθεση της JPMorgan, η οποία υιοθέτησε πιο προσεκτική στάση για τα ελληνικά κρατικά ομόλογα. Ο αμερικανικός οίκος συνέστησε κατοχύρωση κερδών στη θέση overweight στο 10ετές ελληνικό ομόλογο έναντι της Ισπανίας, εκτιμώντας ότι το σχετικό πλεονέκτημα έχει σε μεγάλο βαθμό ενσωματωθεί στις τιμές.

Όπως σημειώνει η JPMorgan, η στάση αυτή δεν αποτελεί αρνητική αξιολόγηση για την Ελλάδα, αλλά εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική για την Ευρωζώνη, όπου απουσιάζουν οι καταλύτες για έντονες μεταβολές της καμπύλης αποδόσεων. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) εκτιμάται ότι θα παραμείνει σε στάση αναμονής το προσεχές διάστημα, με τις αγορές να κινούνται εντός εύρους και με έμφαση στις στρατηγικές carry trade και σχετικής αξίας.