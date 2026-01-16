Θετική η Barclays για τα ελληνικά ομόλογα – Βλέπει περιθώριο περαιτέρω σύγκλισης των ελληνικών spreads

Θετική στάση για τα ελληνικά κρατικά ομόλογα διατηρεί η Barclays, ένας από τους μεγαλύτερους διεθνείς τραπεζικούς και επενδυτικούς ομίλους, επισημαίνοντας ότι η πορεία σύγκλισης των ελληνικών spreads συνεχίζεται, αν και με πιο αργό ρυθμό από τα προηγούμενα χρόνια.

Η Barclays σημειώνει ότι η συνετή δημοσιονομική πολιτική έχει οδηγήσει σε ταχύτερη μείωση του χρέους στην Ελλάδα σε σύγκριση με την Ισπανία και την Πορτογαλία, τάση που – σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) – αναμένεται να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια. Παρότι το ελληνικό χρέος παραμένει υψηλό, κοντά στο 147% του ΑΕΠ στο τέλος του 2025, η σταθερή πτωτική του πορεία λειτουργεί υποστηρικτικά για τα ελληνικά spreads.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τη Barclays, το υψηλότερο επίπεδο χρέους εξηγεί γιατί τα spreads των ελληνικών ομολόγων έναντι του γερμανικού Bund παραμένουν αισθητά μεγαλύτερα σε σχέση με εκείνα της Πορτογαλίας και της Ισπανίας. Ωστόσο, ο οίκος εκτιμά ότι εξακολουθεί να υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω σύγκλιση, έστω και χωρίς τις έντονες κινήσεις του παρελθόντος, καθώς η υπεραπόδοση της ελληνικής οικονομίας αναμένεται να διατηρηθεί και το 2026.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο πολιτικό περιβάλλον, το οποίο η Barclays χαρακτηρίζει ως ελεγχόμενο. Σημειώνει ότι οι εγχώριοι πολιτικοί κίνδυνοι είναι περιορισμένοι, με τη Νέα Δημοκρατία να διατηρεί ισχυρό προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις ενώ οι επόμενες εθνικές εκλογές δεν αναμένεται να διεξαχθούν πριν από το 2027. Το στοιχείο αυτό περιορίζει την πιθανότητα πολιτικών αναταράξεων και ενισχύει τη σταθερότητα του επενδυτικού περιβάλλοντος.

Σε ό,τι αφορά τη δομή της καμπύλης αποδόσεων, η Barclays επισημαίνει ότι – όπως και στην υπόλοιπη ευρωπαϊκή περιφέρεια – το περιθώριο περαιτέρω σύγκλισης των spreads εντοπίζεται στο μακρύ άκρο της καμπύλης, με τις βελτιωμένες θεμελιώδεις προοπτικές και την πολιτική σταθερότητα να περιορίζουν σταδιακά τις επιφυλάξεις των επενδυτών απέναντι στη μακροπρόθεσμη έκθεση στην Ελλάδα.

Η ανάλυση της Barclays έρχεται λίγες ημέρες μετά την έκθεση της JPMorgan, η οποία υιοθέτησε πιο προσεκτική στάση για τα ελληνικά κρατικά ομόλογα. Ο αμερικανικός οίκος συνέστησε κατοχύρωση κερδών στη θέση overweight στο 10ετές ελληνικό ομόλογο έναντι της Ισπανίας, εκτιμώντας ότι το σχετικό πλεονέκτημα έχει σε μεγάλο βαθμό ενσωματωθεί στις τιμές.