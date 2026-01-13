Τι απαντά η ΑΑΔΕ σε δημοσιεύματα για την παραίτηση ελεγκτικής εταιρείας με ανάθεση έργου από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Απάντηση σε δημοσιεύματα που συνδέουν παραίτηση ελεγκτικής εταιρείας με έλεγχο στον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ) δίνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), επιχειρώντας να ξεκαθαρίσει ποιος ελέγχει τι και ποιο ήταν, στην πράξη, το αντικείμενο της επίμαχης σύμβασης, με φόντο την δημόσια συζήτηση για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, ο ΕΛΕΓΕΠ ελέγχεται ως προς τη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου, που λειτουργεί ως ο εντεταλμένος Οργανισμός Πιστοποίησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παράλληλα, ο λογαριασμός ελέγχεται διαχειριστικά κάθε χρόνο και από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για το προηγούμενο έτος. Η Αρχή διευκρινίζει ότι η ανάθεση που βρίσκεται στον πυρήνα των δημοσιευμάτων δεν αφορούσε διαχειριστικό έλεγχο των ευρωπαϊκών ενισχύσεων, αλλά έναν προαιρετικό και περιορισμένο οικονομικό και λογιστικό έλεγχο του ισολογισμού του ΕΛΕΓΕΠ.

Όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου, στις 29.7.2025, πριν από την ανάληψη καθηκόντων από τον Ι. Καββαδά, ο τότε ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε σε πρόσκληση υποβολής προσφοράς για απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών αυτών, ενόψει υποβολής του ισολογισμού προς έγκριση στο διοικητικό συμβούλιο.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης κατατέθηκε μία και μόνο προσφορά, ύψους 5.990 ευρώ συν ΦΠΑ, για 700 εργατοώρες. Με δεδομένο ότι δεν υπήρξε δεύτερη προσφορά, η υπηρεσία του τότε Οργανισμού ανέθεσε το έργο στη συγκεκριμένη εταιρεία, την οποία η ΑΑΔΕ σημειώνει ότι δεν είχε αναλάβει αντίστοιχο έλεγχο του ΟΠΕΚΕΠΕ στο παρελθόν.

Τα δημοσιεύματα αναφέρουν στο ότι η ελεγκτική εταιρεία ζήτησε στοιχεία και δεν τα έλαβε, με αποτέλεσμα να παραιτηθεί από το έργο. Η ΑΑΔΕ παραθέτει συγκεκριμένο χρονολόγιο, καθώς σχεδόν έναν μήνα μετά την υπογραφή της σύμβασης (27.10.2025), στις 24.11.2025, η εταιρεία ζήτησε να της σταλούν στοιχεία που, κατά την Αρχή, υπερέβαιναν το συμφωνημένο πλαίσιο και παρέπεμπαν σε διαχειριστικό έλεγχο της διαχείρισης ευρωπαϊκών κονδυλίων. Στις 26.11.2025, η υπηρεσία του τότε ΟΠΕΚΕΠΕ απάντησε ότι δεν μπορεί να χορηγήσει τα στοιχεία αυτά, επισημαίνοντας ότι ο ανατεθείς έλεγχος ήταν αποκλειστικά οικονομικός και λογιστικός έλεγχος του ισολογισμού του ΕΛΕΓΕΠ και ότι δεν απαιτείται διαχειριστικός έλεγχος.

Παρά τις γραπτές και προφορικές επικοινωνίες, η εταιρεία επέμεινε στο αίτημά της, αναφέρει η ΑΑΔΕ. Στις 12.1.2026, δηλαδή περίπου δυόμισι μήνες πριν από τη λήξη της σύμβασης (31.3.2026), απέστειλε επιστολή παραίτησης, στην οποία, όπως μεταφέρει η Αρχή, έκανε αναφορά και στην πλήρωση 700 ελεγκτικών ωρών στο έργο, παρότι δεν είχε λάβει τα στοιχεία που ζητούσε και τα οποία η ΑΑΔΕ χαρακτηρίζει εκτός ελεγκτικού αντικειμένου.

Η ΑΑΔΕ σημειώνει ότι, μετά τη μεταφορά του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, έχουν κινηθεί οι αναγκαίες διαδικασίες ώστε να ολοκληρωθεί εις βάθος έλεγχος για όλα τα πεπραγμένα του Οργανισμού, τόσο από τις αρμόδιες κατά νόμο ελεγκτικές αρχές όσο και από ελεγκτικούς φορείς διεθνούς κύρους. Παράλληλα, επιφυλάσσεται για περαιτέρω νομική αξιολόγηση της συμπεριφοράς της ελεγκτικής εταιρείας, με βάση τη σύμβαση που είχε υπογράψει με τον τότε ΟΠΕΚΕΠΕ.