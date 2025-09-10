Τι σημαίνει η είσοδος της Chevron στους υδρογονάνθρακες νοτίως της Κρήτης

Πράξη έγινε εν τέλει η συμμετοχή δεύτερης αμερικανικής πετρελαϊκής στους ελληνικούς υδρογονάνθρακες, καθώς η Chevron υπέβαλε προσφορά στο διεθνή διαγωνισμό που προκήρυξε το ΥΠΕΝ για τα θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης μαζί με την Helleniq Energy.

Η Chevron εξέφρασε στις αρχές του 2025 το αρχικό της ενδιαφέρον για τους υδρογονάνθρακες στη συγκεκριμένη περιοχή, η οποία εκτός από ενεργειακό, έχει και έντονο γεωπολιτικό ενδιαφέρον λόγω της ΑΟΖ. Ο διαγωνισμός αφορούσε τα οικόπεδα «Νότια της Κρήτης 1» και «Νότια της Κρήτης 2», συνολικής έκτασης 35.000 τ.χλμ, το «Νότια της Πελοποννήσου», 11.000 τ.χλμ (για τα οποία είχε εξαρχής εκδηλώσει ενδιαφέρον η Chevron), και το «Α2» (826 τ.χλμ), για το οποίο είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον η Helleniq Energy.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τη μοναδική προσφορά στο διαγωνισμό υπέβαλαν σήμερα (10.9.2025) οι δύο πετρελαϊκές, ενώ πλέον ανοίγει ο δρόμος για την αξιολόγησή τους και έπειτα για τις σχετικές έρευνες. Με τον τρόπο αυτό, η επίσημη συμμετοχή της Chevron αποτελεί απτή άσκηση των εθνικών μας δικαιωμάτων στην ΑΟΖ και την υφαλοκρηπίδα, όπως τις ορίζει η Αθήνα με βάση το διεθνές δίκαιο. Συνάμα, είναι απάντηση στις βλέψεις της Τουρκίας και το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Οι μεθοδεύσεις Τουρκίας και Λιβύης δέχτηκαν ένα ακόμη πλήγμα τις τελευταίες ημέρες, καθώς η Αίγυπτος ξεκίνησε να διενεργεί σεισμικές έρευνες εντός θαλάσσιας περιοχής που διεκδικεί η Λιβύη, όπως αποκάλυψε η Καθημερινή.

Τη Chevron πλαισιώνει και η Helleniq Energy, που μετά από τα οικόπεδα νοτίως της Πελοποννήσου, αποκτά δεύτερη συμμετοχή στην Κρήτη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακόμη μια σημαντική παράμετρος είναι αυτή του ανταγωνισμού. Πρόσφατα έγινε γνωστό ότι η απόφαση για ερευνητική γεώτρηση από ExxonMobil και Helleniq Energy νοτίως της Πελοποννήσου μετατέθηκε κατά ένα ακόμη έτος, για το 2027. Η είσοδος της Chevron ίσως αλλάξει τα δεδομένα για την Exxon, ωθώντας τη σε μια επίσπευση της όλης διαδικασίας.

Chevron: Στρατηγική προτεραιότητα η Ανατολική Μεσόγειος

Όπως δήλωσε την Τρίτη (9.9.2025) στο συνέδριο Gastech ο Φρίμαν Σαχίν, πρόεδρος φυσικού αερίου της Chevron, η Ανατολική Μεσόγειος αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για τον όμιλο.

Η Chevron διαθέτει ήδη μεγάλη παρουσία σε Ισραήλ, Αίγυπτο και Ιορδανία και εξετάζει επέκταση των εξαγωγών του ισραηλινού κοιτάσματος Λεβιάθαν μέσω της χρήσης πλωτής εγκατάστασης (FSRU).

Στόχος της μεταξύ άλλων, είναι να καλύψει τη ζήτηση στην Αίγυπτο μέσω αγωγών, μια χώρα που αντιμετωπίζει ελλείψεις και χρειάζεται περισσότερες εισαγωγές πλέον. Η εταιρεία είναι «πολύ ευχαριστημένη με το βασικό της χαρτοφυλάκιο», πρόσθεσε ο Σαχίν, ενώ βλέπει μεγάλη αξία στα συμβόλαια εφοδιασμού που έχει υπογράψει με πελάτες για προμήθεια αερίου.

Πάντως, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι νέες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή δυσκολεύουν κάπως την αύξηση των εξαγωγών ισραηλινού αερίου από το Λεβιάθαν προς την Αίγυπτο μέσω νέων υποδομών. Πλέον το τοπίο δείχνει να αλλάζει απότομα, προσθέτοντας πίεση στην αιγυπτιακή κυβέρνηση.

Στο επίκεντρο LNG και απεξάρτηση από Ρωσία

Σε γενικές γραμμές, οι Chevron και ExxonMobil συντάσσονται με τη γραμμή Τραμπ και δίνουν μεγάλη έμφαση στο LNG και την απεξάρτηση της Ευρώπης από τη ρωσική ενέργεια. Αυτό σημαίνει στην περίπτωση της χώρας μας ότι ο αμερικανικός παράγοντας ενδιαφέρεται πρωτίστως για τον Κάθετο Διάδρομο και τις πύλες εισόδου του LNG που ρέει προς τα βόρεια. Εντούτοις, η συμμετοχή τους στους ελληνικούς υδρογονάνθρακες μαρτυρά και το ενδιαφέρον για την ίδια την παραγωγή.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εσωτερικών, Νταγκ Μπέργκαμ, στην Αθήνα και οι επαφές που είχε ο υπουργός ΠΕΝ, Σταύρος Παπασταύρου στο Μιλάνο αυτές τις ημέρες. Να σημειώσουμε ότι το Νοέμβριο προγραμματίζεται και επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Ενέργειας, Κρις Ράιτ.