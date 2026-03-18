Το 40% της παραγωγής έχασαν το Φεβρουάριο οι ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών

Τη λειτουργία των πρώτων μονάδων αποθήκευσης ενέργειας περιμένουν πως και πως οι επενδυτές φωτοβολταϊκών, προκειμένου να ανακουφιστούν από τη διάβρωση εσόδων που προκαλούν οι περικοπές και οι χαμηλές ωριαίες τιμές ηλεκτρισμού. Κάτι που, όμως, χρειάζεται χρόνο για να φτάσει στην επιθυμητή κλίμακα και να κάνει τη διαφορά.

Οι πρώτες μπαταρίες εκτιμάται ότι θα αρχίσουν να μπαίνουν στο σύστημα από τον Απρίλιο, μετά την πρόσφατη τροπολογία του ΥΠΕΝ. Έτσι, από κάποιο σημείο και έπειτα η εικόνα αναμένεται να εξομαλυνθεί σε ένα βαθμό στην αγορά φωτοβολταϊκών, αλλά σε καμία περίπτωση πλήρως.

Στο μεταξύ η κατάσταση είναι άκρως δυσμενής. Σύμφωνα με το σύνδεσμο αγροτικών φωτοβολταϊκών ΠΣΑΦ, τα σημειώματα παραγωγής που έλαβαν οι ιδιοκτήτες από τις αρχές για το Φεβρουάριο, κατέδειξαν μια απώλεια κοντά στο 41%.

Ενδεικτικά, ένα φωτοβολταϊκό ισχύος 500 kW με παραγωγή στις 53.460 KWh, είδε να καταμετρώνται μόλις οι 31.310 KWh και πληρώθηκε αναλόγως.

Η κατάσταση αποτυπώνεται και στην Ειδική Τιμή Αγοράς που εξασφαλίζει η κάθε τεχνολογία ΑΠΕ σε μηνιαία βάση από τον ΔΑΠΕΕΠ. Για το Φεβρουάριο, τα φωτοβολταϊκά έλαβαν 35 ευρώ για την κάθε μεγαβατώρα, έναντι 78 ευρώ στα αιολικά.

Από την πλευρά του, ο σύνδεσμος ΠΟΣΠΗΕΦ υπολογίζει ότι οι αναγκαστικές περικοπές παραγωγής θα φτάσουν φέτος στα επίπεδα των 3,5 TWh, δηλαδή θα διπλασιαστούν σε σχέση με πέρυσι.

Όπως προειδοποίησε με επιστολή του προς το ΥΠΕΝ, μια απώλεια εσόδων της τάξεως του 40% πρακτικά συνεπάγεται οικονομικό αφανισμό των μικρομεσαίων επενδυτών, καθώς δεν θα μπορούν να εξυπηρετηθούν ούτε οι δανειακές τους υποχρεώσεις, με αποτέλεσμα πολλά δάνεια να «κοκκινίσουν». Μάλιστα, αυτό το 40% υπολογίζεται με βάση ένα σενάριο λειτουργίας σταθμών αποθήκευσης ισχύος 900 MW σταδιακά από τον Ιούλιο και έπειτα.

Οι «φωτοβολταϊκοί» διαμαρτύρονται επίσης για το γεγονός ότι δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή ακόμα ο μηχανισμός αντιστάθμισης, που θα μοιράσει πιο δίκαια το κόστος των περικοπών ανάμεσα στους πράσινους παραγωγούς της κάθε κατηγορίας.

Πλέον, μερίδα των μικρών επενδυτών που εκπροσωπούνται από το Σύνδεσμο Φωτοβολταϊκών Ελλάδας έχει ξεκινήσει τη διαδικασία για την κατάθεση μαζικής αγωγής κατά του Ελληνικού Δημοσίου. Η προσφυγή αφορά ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων έως 500 kW.