Ανάπτυξη 0,4% στην Ευρωζώνη το β΄ τρίμηνο του 2026

Σε θετικό έδαφος επέστρεψε η οικονομία της Ευρωζώνης το δεύτερο τρίμηνο του 2026, με το ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 0,4% σε τριμηνιαία βάση, επιβεβαιώνοντας την αρχική εκτίμηση της Eurostat για την ανάπτυξη.

Η επίδοση αυτή του ΑΕΠ έρχεται μετά τη στασιμότητα της ανάπτυξης που είχε καταγραφεί στο πρώτο τρίμηνο στην Ευρωζώνη και αποτυπώνει μια οικονομία που εμφανίζει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα από αυτή που ανέμεναν οι αναλυτές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανάπτυξη ήταν διπλάσια από την αρχική πρόβλεψη της αγοράς για 0,2%, γεγονός που ενισχύει την εικόνα ότι η ευρωπαϊκή οικονομία κατάφερε να διατηρήσει τη δυναμική της παρά τις σημαντικές αναταράξεις στις ενεργειακές αγορές και τη γεωπολιτική αβεβαιότητα.

Σε ετήσια βάση, το ΑΕΠ της Ευρωζώνης αυξήθηκε κατά 1%, έναντι 0,5% το πρώτο τρίμηνο. Για το σύνολο της ΕΕ, η οικονομία αναπτύχθηκε κατά 0,5% σε τριμηνιαία βάση και κατά 1,2% σε ετήσια βάση.

Πρωταγωνίστρια η Ισπανία

Η εικόνα δεν είναι ομοιόμορφη μεταξύ των μεγαλύτερων οικονομιών του ευρώ, όπως επισημαίνεται στο δημοσίευμα του Euronews. Η Ισπανία ξεχώρισε με ανάπτυξη της τάξης του 0,7% ενώ η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία κινήθηκαν με σαφώς χαμηλότερους ρυθμούς που κυμάνθηκαν στο 0,2%

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η διαφορετική εικόνα μεταξύ των κρατών δείχνει ότι πίσω από το συνολικό ποσοστό του 0,4% κρύβονται σημαντικές αποκλίσεις ως προς την αντοχή της κατανάλωσης, των επενδύσεων και των εξαγωγών.

Ανάσα για την ευρωπαϊκή οικονομία

Η καλύτερη του αναμενομένου επίδοση της Ευρωζώνης έχει ιδιαίτερη σημασία για τις οικονομικές προοπτικές του 2026. Η οικονομία καλείται να αντιμετωπίσει ένα περιβάλλον υψηλότερου ενεργειακού κόστους και επίμονων πληθωριστικών πιέσεων, που περιορίζουν τα περιθώρια για ισχυρότερη κατανάλωση και επενδύσεις.

Παράλληλα, η ανθεκτικότητα της ανάπτυξης αποτελεί έναν ακόμη παράγοντα που παρακολουθεί στενά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καθώς η πορεία της οικονομίας συνδέεται άμεσα με τις αποφάσεις για τα επιτόκια. Οι τελευταίες εκτιμήσεις της αγοράς έχουν ενισχύσει τις προσδοκίες για νέα αύξηση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, λόγω των επίμονων πληθωριστικών πιέσεων που προκαλούν οι υψηλές τιμές ενέργειας.

Έτσι, το +0,4% του δεύτερου τριμήνου αποτελεί θετική ένδειξη για την οικονομία του ευρώ, χωρίς ωστόσο να σημαίνει ότι έχουν εξαλειφθεί οι κίνδυνοι. Η υψηλή ενέργεια, ο πληθωρισμός και η γεωπολιτική αβεβαιότητα εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικά εμπόδια για μια πιο ισχυρή και διατηρήσιμη ανάπτυξη.