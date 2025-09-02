Τράπεζα Πειραιώς: Το έλλειμμα των 180.000 ακινήτων θα καλυφθεί σε 5 χρόνια

Μελέτη αναφορικά με την κατάσταση της αγοράς ακινήτων στην ελληνική οικονομία είχε δημοσιεύσει τον Ιανουάριο του 2024, η Τράπεζα Πειραιώς, και βασικός της στόχος ήταν η σύγκριση της προσφοράς και των χρήσεων οικιστικών ακινήτων μεταξύ των απογραφών του 2011 και του 2021.

Μέσα από αυτή τη σύγκριση πρόκυπτε το συμπέρασμα ότι ο περιορισμός της οικοδομικής δραστηριότητας τη δεκαετία 2011 – 2021, η αύξηση του αριθμού των νοικοκυριών καθώς και η εμφάνιση του φαινομένου της βραχυχρόνιας μίσθωσης στο μεσοδιάστημα είχαν οδηγήσει σε μια μείωση του αριθμού των διαθεσίμων ακινήτων περί τις 212.000.

Η μελέτη αυτή είχε βασισθεί σε μια εκτίμηση του συνολικού πλήθους των οικιστικών ακινήτων το 2021 από πλευράς μας, με βάση τις οικοδομικές άδειες, καθώς και του αριθμού των ακινήτων που χρησιμοποιούνται για βραχυχρόνια μίσθωση.

Ωστόσο από τον Ιανουάριο του 2024 έως σήμερα έχουν δημοσιευθεί αναλυτικά πλέον στοιχεία τόσο για τον συνολικό αριθμό οικιστικών ακινήτων (και τις χρήσεις τους) όσο και για τον αριθμό των κατοικιών βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Αξιοποιώντας αυτά τα πιο πρόσφατα δεδομένα είμαστε πλέον σε θέση όχι μόνο να αξιολογήσουμε τα ευρήματα μας αλλά και να προσφέρουμε μια πολύ πιο αναλυτική εικόνα της ελληνικής αγοράς ακινήτων.

Συγκεκριμένα:

Το 2021 ο αριθμός των κυρίων κατοικιών είχε αυξηθεί σε 4,3 εκατ. έναντι 4,1 εκατ. το 2011, αφήνοντας ένα διαθέσιμο απόθεμα για άλλες χρήσεις της τάξεως των 2.278 ακινήτων το 2021 έναντι 2.250 το 2021.

Ο αριθμός των εξοχικών κατοικιών ανέρχεται σε 857.000 έναντι 730.000 το 2011.

Ο αριθμός των δευτερευουσών κατοικιών ανέρχεται σε 627.000 έναντι 622.000 το 2011.

Ο αριθμός των κατοικιών προς πώληση ή ενοικίαση έχει μειωθεί σε 466.000 έναντι 543.000 το 2011.

Ο αριθμός των κενών και αχρησιμοποίητων κατοικιών έχει μειωθεί σε 327.000 έναντι 355.000 το 2011.

Τέλος, πλέον υπάρχει ένας αριθμός ακινήτων προς βραχυχρόνια μίσθωση ο οποίος ανέρχεται σε 208.000 (στοιχεία του 2024) και απορροφά ένα μέρος από το παραπάνω απόθεμα.

Συνυπολογίζοντας όλα τα παραπάνω, προκύπτει ότι το 2021 το διαθέσιμο απόθεμα κατοικιών πέρα από τις κυρίες κατοικίες και την βραχυχρόνια μίσθωση ήταν μειωμένο κατά 180.000 έναντι του 2011.

Εάν υπολογίσουμε ότι με βάση τα τρέχοντα επίπεδα οικοδομικής δραστηριότητας κατασκευάζονται περίπου 35.000 κατοικίες ανά έτος, τότε η υστέρηση αυτή των 180.000 θα καλυφθεί, ceteris paribus, σε 5 χρόνια.