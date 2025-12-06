Τριγμούς στις ενεργειακές σχέσεις Τουρκίας – Ρωσίας φέρνει το αμερικανικό αέριο και οι συμφωνίες με Ελλάδα

Το ενεργειακό παιχνίδι που παίζει η Τουρκία σε διπλό ταμπλό τα τελευταία χρόνια δείχνει να φτάνει πλέον σε ένα κομβικό σημείο. Ως γνωστόν, η γειτονική χώρα έχει σημαντικές εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου, ενώ ταυτόχρονα έχει αναπτύξει πολλαπλές υποδομές εισαγωγής LNG, ενώ διαθέτει και τον αγωγό ΤΑΝΑΡ που μεταφέρει ποσότητες από το Αζερμπαϊτζάν.

Η πολλαπλή αυτή διάσταση αποτελεί διαχρονικά ενεργειακό και οικονομικό πλεονέκτημα για την Τουρκία, όμως οι τελευταίες εξελίξεις και οι αποφάσεις της ΕΕ και των ΗΠΑ δείχνουν να αλλάζουν τα πράγματα. Συγκεκριμένα, το ενεργειακό «μπάσιμο» των Αμερικανών στη ΝΑ Ευρώπη με μοχλό την Ελλάδα αποτέλεσε ένα πρώτο πλήγμα και έρχεται σε αντίθεση με όσα ήλπιζαν οι Τούρκοι να καταφέρουν στην περιοχή. Οι ΗΠΑ όχι μόνο επέλεξαν τη χώρα μας ως πύλη για να διαθέσουν ποσότητες στον Κάθετο Διάδρομο προς Ουκρανία, αλλά παράλληλα εξέφρασαν την αντίθεσή τους στο να συμμετέχει αέριο από την Τουρκία. Έτσι, η Ουάσιγκτον επιδιώκει να μεγιστοποιήσει το όφελος για τους αμερικανικούς παραγωγούς, αλλά και να αποκλείσει κάθε ενδεχόμενο να μεταφερθεί στην Ευρώπη ρωσικό φυσικό αέριο που θα έχει βαπτιστεί τουρκικό.

Ως αποτέλεσμα, η Άγκυρα είναι αντιμέτωπη με αποφάσεις αναφορικά με το μελλοντικό της ρόλο στο ενεργειακό στερέωμα. Μάλιστα, η στάση της δείχνει να αλλάζει σε ένα βαθμό, αν κρίνουμε από τις τελευταίες εξελίξεις.

Συγκεκριμένα, η κρατική Botas συμφώνησε πρόσφατα να επεκτείνει το συμβόλαιό της με τη ρωσική Gazprom, αλλά μονάχα για ένα έτος. Εντελώς τυχαία, πρόκειται για το ίδιο χρονικό διάστημα που επέλεξε η ΕΕ να επιτρέψει τις εισαγωγές ρωσικού αερίου στο έδαφός της πριν την οριστική του απαγόρευση.

Παράλληλα, ο υπουργός ενέργειας της Τουρκίας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, δήλωσε ότι το ρωσικό αέριο τείνει να γίνεται ακριβότερο. «Αν η Gazprom θέλει να αυξήσει τις ποσότητες που πωλεί στην τουρκική αγορά, τότε πρέπει να είναι πιο ανταγωνιστικές από τους άλλους προμηθευτές που έρχονται. Το αμερικανικό LNG θα παίξει μεγάλο ρόλο στην ευρωπαϊκή αγορά», ανέφερε δεικτικά.

Έτσι, προκύπτει μια τριβή στις διμερείς ρωσοτουρκικές ενεργειακές σχέσεις, καθώς οι Τούρκοι διατηρούν προς το παρόν επιφυλακτική στάση. Πρώτο ερώτημα είναι αν θα μπορέσουν να ανακτήσουν το γεωπολιτικό ρόλο μέσω του αερίου μελλοντικά, τον οποίο δείχνουν να χάνουν σήμερα.

Δεύτερον, υπάρχει το οικονομικό ζήτημα για τους εγχώριους καταναλωτές, καθώς αν το ρωσικό αέριο είναι φθηνό, τότε συμφέρει σε σύγκριση με άλλες λύσεις. Σε διαφορετική περίπτωση, η Τουρκία δεν αξίζει να διατηρεί τόσο ψηλές ποσότητες και αυτό ακριβώς είναι το επιχείρημα που κομίζει στη Μόσχα.