Μακρο-οικονομία

Τριγμούς στις ενεργειακές σχέσεις Τουρκίας – Ρωσίας φέρνει το αμερικανικό αέριο και οι συμφωνίες με Ελλάδα

Τί δείχνουν τα νέα συμβόλαια με τους Ρώσους για τις βλέψεις της Άγκυρας
Large LNG storage tanks
iStock
Χάρης Αποσπόρης

Το ενεργειακό παιχνίδι που παίζει η Τουρκία σε διπλό ταμπλό τα τελευταία χρόνια δείχνει να φτάνει πλέον σε ένα κομβικό σημείο. Ως γνωστόν, η γειτονική χώρα έχει σημαντικές εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου, ενώ ταυτόχρονα έχει αναπτύξει πολλαπλές υποδομές εισαγωγής LNG, ενώ διαθέτει και τον αγωγό ΤΑΝΑΡ που μεταφέρει ποσότητες από το Αζερμπαϊτζάν.

Η πολλαπλή αυτή διάσταση αποτελεί διαχρονικά ενεργειακό και οικονομικό πλεονέκτημα για την Τουρκία, όμως οι τελευταίες εξελίξεις και οι αποφάσεις της ΕΕ και των ΗΠΑ δείχνουν να αλλάζουν τα πράγματα. Συγκεκριμένα, το ενεργειακό «μπάσιμο» των Αμερικανών στη ΝΑ Ευρώπη με μοχλό την Ελλάδα αποτέλεσε ένα πρώτο πλήγμα και έρχεται σε αντίθεση με όσα ήλπιζαν οι Τούρκοι να καταφέρουν στην περιοχή. Οι ΗΠΑ όχι μόνο επέλεξαν τη χώρα μας ως πύλη για να διαθέσουν ποσότητες στον Κάθετο Διάδρομο προς Ουκρανία, αλλά παράλληλα εξέφρασαν την αντίθεσή τους στο να συμμετέχει αέριο από την Τουρκία. Έτσι, η Ουάσιγκτον επιδιώκει να μεγιστοποιήσει το όφελος για τους αμερικανικούς παραγωγούς, αλλά και να αποκλείσει κάθε ενδεχόμενο να μεταφερθεί στην Ευρώπη ρωσικό φυσικό αέριο που θα έχει βαπτιστεί τουρκικό.

Ως αποτέλεσμα, η Άγκυρα είναι αντιμέτωπη με αποφάσεις αναφορικά με το μελλοντικό της ρόλο στο ενεργειακό στερέωμα. Μάλιστα, η στάση της δείχνει να αλλάζει σε ένα βαθμό, αν κρίνουμε από τις τελευταίες εξελίξεις.

Συγκεκριμένα, η κρατική Botas συμφώνησε πρόσφατα να επεκτείνει το συμβόλαιό της με τη ρωσική Gazprom, αλλά μονάχα για ένα έτος. Εντελώς τυχαία, πρόκειται για το ίδιο χρονικό διάστημα που επέλεξε η ΕΕ να επιτρέψει τις εισαγωγές ρωσικού αερίου στο έδαφός της πριν την οριστική του απαγόρευση.

Παράλληλα, ο υπουργός ενέργειας της Τουρκίας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, δήλωσε ότι το ρωσικό αέριο τείνει να γίνεται ακριβότερο. «Αν η Gazprom θέλει να αυξήσει τις ποσότητες που πωλεί στην τουρκική αγορά, τότε πρέπει να είναι πιο ανταγωνιστικές από τους άλλους προμηθευτές που έρχονται. Το αμερικανικό LNG θα παίξει μεγάλο ρόλο στην ευρωπαϊκή αγορά», ανέφερε δεικτικά.

Έτσι, προκύπτει μια τριβή στις διμερείς ρωσοτουρκικές ενεργειακές σχέσεις, καθώς οι Τούρκοι διατηρούν προς το παρόν επιφυλακτική στάση. Πρώτο ερώτημα είναι αν θα μπορέσουν να ανακτήσουν το γεωπολιτικό ρόλο μέσω του αερίου μελλοντικά, τον οποίο δείχνουν να χάνουν σήμερα. 

Δεύτερον, υπάρχει το οικονομικό ζήτημα για τους εγχώριους καταναλωτές, καθώς αν το ρωσικό αέριο είναι φθηνό, τότε συμφέρει σε σύγκριση με άλλες λύσεις. Σε διαφορετική περίπτωση, η Τουρκία δεν αξίζει να διατηρεί τόσο ψηλές ποσότητες και αυτό ακριβώς είναι το επιχείρημα που κομίζει στη Μόσχα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Μακρο-οικονομία
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
103
101
94
75
54
Μακρο-οικονομία: Περισσότερα άρθρα
Ισχυρό μήνυμα εμπιστοσύνης στην Ελλάδα από Ευρώπη – Οι ξένοι επενδυτές, η υποψηφιότητα Πιερρακάκη και η μείωση του χρέους
Επενδυτικό ενδιαφέρον στο Λονδίνο, ευρωπαϊκή αναβάθμιση με την υποψηφιότητα Πιερρακάκη και νέο «πράσινο φως» από τον ESM για πρόωρη αποπληρωμή χρέους
Euro banknotes and coins in front of the national flag of Greece
Πιερρακάκης: Η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων κεντρική προτεραιότητα για την Ευρώπη
Όπως είπε χαρακτηριστικά ο ΥΠΟΙΚ «η μη υλοποίησή της αποτελεί τη μεγαλύτερη χαμένη ευκαιρία της εποχής μας. Είναι στην πραγματικότητα το βασικό στοιχείο πολιτικής στο οποίο πρέπει να επικεντρωθούμε»
Πιερρακάκης: Η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων κεντρική προτεραιότητα για την Ευρώπη
Παπασταύρου: Τον Απρίλιο η επόμενη συνεδρίαση υπουργών Ενέργειας Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και ΗΠΑ
Η συνάντηση του Απριλίου αναμένεται να επικεντρωθεί στην περαιτέρω ανάπτυξη έργων υποδομής και στη διευκόλυνση της μεταφοράς φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας προς την Ευρώπη
Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου
Newsit logo
Newsit logo