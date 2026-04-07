Τσάφος: Καθημερινή παρακολούθηση στις τιμές ρεύματος – Δεν έχουν αυξηθεί υπέρμετρα με την κρίση

Το ενεργειακό μείγμα της χώρας μας σε συνδυασμό με την εποχιακή τάση και το γεγονός ότι είναι πλέον καθαρός εξαγωγέας, αποτελούν τους βασικούς λόγους που οι τιμές χονδρικής στο ηλεκτρικό ρεύμα δεν έχουν ενισχυθεί υπερβολικά παρά τη νέα ενεργειακή κρίση, σύμφωνα με τον Νίκο Τσάφο.

Όπως δήλωσε σήμερα σε συνέδριο ο υφυπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας, Νίκος Τσάφος, μέσα στο α’ τρίμηνο του 2026 είχαμε χαμηλότερες τιμές χονδρικής ρεύματος από την υπόλοιπη ΝΑ Ευρώπη, αλλά ακόμα και από την Κεντρική Ευρώπη. Ενδεικτικά η Ελλάδα είχε 95 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ενώ στη Γερμανία η τιμή ήταν 102 ευρώ.

«Έχουμε ακριβές τιμές όταν καίμε πολύ αέριο, αν και ο ακριβής συσχετισμός εξαρτάται από τις τιμές αερίου και ρύπων. Προς το παρόν οι τιμές στη χονδρική είναι μέσα στο εύρος των τελευταίων ετών. Δεν βλέπουμε κάποια αύξηση που να δικαιολογεί συναγερμό σε επίπεδο επιπτώσεων στη λιανική. Πάντως, τις παρακολουθούμε καθημερινά», ανέφερε ο υφυπουργός.

Ο ίδιος υπενθύμισε ότι το α’ εξάμηνο 2025 οι τιμές λιανικής (μαζί με φόρους και χρεώσεις) ήταν -2,7% σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο για τους οικιακούς καταναλωτές σε όρους αγοραστικής δύναμης.

Παράλληλα, ο κ. Τσάφος χαρακτήρισε την εξισορρόπηση του συστήματος ως ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε σαν χώρα. Ενδεικτικά, η παραγωγή από τα αιολικά κυμαίνεται από 2,2 ως 77,6 GWh/ημέρα με μέσο όρο τις 28,8. Στα φωτοβολταϊκά το αντίστοιχο εύρος είναι από 2,6 έως 54,1 με μέσο όρο τις 31,5 GWh. Κάτι που ενδεχομένως εξηγεί το επιχείρημα υπέρ της επένδυσης σε πυρηνικούς σταθμούς, που έθεσε πρόσφατα ο πρωθυπουργός.

Τέλος, με αφορμή τις χθεσινές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης της βιομηχανίας, ο υφυπουργός παρατήρησε ότι η βιομηχανική παραγωγή στην Ελλάδα έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, ενώ είναι στάσιμη στη Γαλλία και έχει μειωθεί στη Γερμανία και την Ιταλία.