Τη μείωση του ΕΦΚ και τα αποθέματα πετρελαίου θα θέσει η Ελλάδα στο σημερινό συμβούλιο ενέργειας

Πιθανά μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρόκειται να συζητήσουν σήμερα στο Δουβλίνο οι υπουργοί Ενέργειας της Ε.Ε., τη στιγμή που το ταμπλό των τιμών έχει ανάψει κόκκινο από τη μια άκρη της ηπείρου μέχρι την άλλη.

Η κατάσταση στο πετρέλαιο έχει χειροτερέψει εκ νέου τις τελευταίες ημέρες, καθώς η φημολογία για αμερικανικό μορατόριουμ στις εξαγωγές ντίζελ αυξάνει το συμβόλαιο Brent έναντι του αμερικανικού WTI. Ως αποτέλεσμα, οι Ευρωπαίοι καταναλωτές δεν αναμένεται να δουν κάποια σημαντική ελάφρυνση σύντομα στην αντλία.

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Στο φυσικό αέριο η τιμή έχει παγιωθεί πλέον σε ένα εύρος 71-75 ευρώ μετά την κορύφωσή της στα 85 ευρώ πριν μερικές εβδομάδες. Πλέον, λίγο πριν τη γραμμή του τερματισμού, γίνεται προσπάθεια για διοχέτευση περισσότερων ποσοτήτων αερίου στις ευρωπαϊκές αποθήκες. Είναι, όμως μάλλον αργα, αφού δεν αναμένεται να κινηθούν πολύ ψηλότερα από το σημερινό 71% πριν την έλευση του χειμώνα.

Προβληματική είναι η κατάσταση στον ηλεκτρισμό, όπου καταγράφονται τιμές άνω των 200 ευρώ/MWh σε τμήματα της ηπείρου. Κάποιες ημέρες πλήττονται περισσότερο οι χώρες στα ανατολικά και άλλες ημέρες τα δυτικά, με το μέσο όρο να έχει αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες.

Μείωση της ζήτησης προτείνει η Κομισιόν

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Κομισιόν έβγαλε ήδη από το ντουλάπι της τα προληπτικά μέτρα που αφορούν τη μείωση της κατανάλωσης. Ο επίτροπος ενέργειας, Νταν Γιόργκενσεν, ζήτησε με επιστολή του από τα κράτη – μέλη να βρουν τρόπους να περιορίσουν την κατανάλωση φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού, ώστε να συγκρατηθούν οι τιμές.

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Στο παρελθόν, η Κομισιόν είχε προτείνει μεταξύ άλλων τη θέσπιση χαμηλότερων ορίων ταχύτητας στα αυτοκίνητα, κίνητρα για τη μείωση κατανάλωσης ρεύματος στις ώρες αιχμής, μετατόπιση της ζήτησης το μεσημέρι, μείωση της θερμοκρασίας στον κλιματισμό το χειμώνα στα δημόσια κτήρια και άλλα παρόμοια.

Αν και οι προτάσεις των Βρυξελλών είναι σε ένα βαθμό συνετές δεδομένης της προβληματικής κατάστασης, δεν παύουν να έρχονται σε κάποια αντίθεση με τις διαβεβαιώσεις ότι δεν υπάρχει πρόβλημα εφοδιασμού στην ήπειρό μας.

Επίσης, τα παραπάνω μέτρα δεν έχουν την ίδια εφαρμογή σε όλα τα κράτη – μέλη και προφανώς εξαρτώνται από το βαθμό τροφοδοσίας του καθενός. Για παράδειγμα, η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει θέμα με τα καύσιμα, ενώ και στο φυσικό αέριο δεν έχει επηρεαστεί από την απώλεια των ποσοτήτων του Κατάρ.

Ποια θέματα θα θέσει η Ελλάδα

Από την πλευρά της, η ελληνική κυβέρνηση αναμένεται να θέσει ζητήματα όπως περισσότερη δημοσιονομική ευελιξία για να μειωθεί η φορολογία στα καύσιμα, ελπίζοντας να βρει συμπαραστάτες.

Τους υπουργούς θα απασχολήσει επίσης η πιθανότητα να αποδεσμευτούν ποσότητες από τα αποθέματα αργού πετρελαίου ή καυσίμων της Ευρώπης. Η χώρα μας αναμένεται να ταχθεί υπέρ μιας τέτοιας κίνησης, με την ελπίδα να πέσουν οι τιμές βενζίνης και ντίζελ για τους καταναλωτές.

Άλλωστε, στο εν λόγω θέμα στάθηκε προ ημερών ο υφυπουργός Νίκος Τσάφος, που ανέφερε ότι η Ελλάδα έχει αναπληρώσει πλήρως τα αποθέματα πετρελαίου της μετά την άντληση των περασμένων μηνών.

Η σχετική συζήτηση στο Δουβλίνο πρόκειται να γίνει υπό την πίεση των ΗΠΑ, που φέρονται να έχουν ζητήσει από τους Ευρωπαίους να καλύψουν τις ανάγκες τους με ίδια μέσα για μερικούς μήνες, ώστε να μπορέσει ο Λευκός Οίκος να ρίξει τις τιμές στην αμερικανική αγορά ενόψει των εκλογών.

Το πως θα μετουσιωθούν όλα τα παραπάνω στην πράξη, το αν θα ληφθούν κεντρικά μέτρα στις Βρυξέλλες και ποια θα είναι τα διάφορα στρατόπεδα εντός της Ε.Ε. πρόκειται να διαφανεί από τις δηλώσεις των υπουργών και της ίδιας της Κομισιόν με το πέρας της συνόδου.

Ως πιθανότερος χρονικός ορίζοντας για τις όποιες αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο Νοέμβριος και ο Δεκέμβριος, αφού τότε αναμένουν οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι να ξεκινήσει η πιο δύσκολη περίοδος της φετινής κρίσης.