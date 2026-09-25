Η Κομισιόν κινεί διαδικασίες επί παραβάσει κατά (και) της Ελλάδας για ξέπλυμα χρήματος, αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και εμπορία ανθρώπων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι κίνησε διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Ελλάδας και ορισμένων άλλων χωρών σε 4 μέτωπα ξέπλυμα χρήματος, αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, υδρογόνο και εμπορία ανθρώπων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε, μεταξύ άλλων, διαδικασίες επί παραβάσει κατά 18 κρατών-μελών, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, επειδή δεν έχουν κοινοποιήσει την πλήρη ενσωμάτωση στο εθνικό τους δίκαιο ορισμένων διατάξεων της έκτης οδηγίας της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML).

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Απέστειλε προειδοποιητικές επιστολές στο Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την Τσεχία, τη Γερμανία, την Εσθονία, την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Κροατία, την Κύπρο, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία, την Αυστρία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία και τη Φινλανδία.

Οι συγκεκριμένες διατάξεις της οδηγίας (ΕΕ) 2024/1640 αφορούν, μεταξύ άλλων, την πρόσβαση στα μητρώα πραγματικών δικαιούχων από τις αρμόδιες Αρχές, τους φορείς αυτορρύθμισης, τις υπόχρεες οντότητες και πρόσωπα με έννομο συμφέρον. Η έκτη οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων επικεντρώνεται κυρίως σε οργανωτικά και θεσμικά ζητήματα του προληπτικού πλαισίου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Η προθεσμία για την ενσωμάτωση σημαντικού μέρους των σχετικών διατάξεων έληξε στις 10 Ιουλίου 2026. Μέχρι την ημερομηνία αυτή, 18 κράτη-μέλη δεν είχαν κοινοποιήσει την πλήρη ενσωμάτωσή τους.

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Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η σταδιακή εφαρμογή της οδηγίας είναι σημαντική για την αντιμετώπιση αδυναμιών του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ και για τη συνεπή και αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων κατά του ξεπλύματος χρήματος σε όλα τα κράτη-μέλη.

Τα 18 κράτη-μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να ολοκληρώσουν την ενσωμάτωση των σχετικών διατάξεων και να κοινοποιήσουν τα μέτρα στην Επιτροπή. Σε περίπτωση που οι απαντήσεις τους δεν κριθούν ικανοποιητικές, η Επιτροπή μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας, αποστέλλοντας αιτιολογημένη γνώμη.

Επιλογή προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε διαδικασίες κατά 18 κρατών-μελών, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, επειδή δεν έχουν κοινοποιήσει την πλήρη ενσωμάτωση στο εθνικό τους δίκαιο των νέων κανόνων για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, που αφορούν την ελεύθερη επιλογή προμηθευτή και το δικαίωμα επιμερισμού της ενέργειας.

Απέστειλε προειδοποιητικές επιστολές στο Βέλγιο, την Εσθονία, την Ιρλανδία, την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Κροατία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, την Ουγγαρία, τη Μάλτα, την Ολλανδία, την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία, τη Φινλανδία και τη Σουηδία.

Οι διατάξεις της οδηγίας (ΕΕ) 2024/1711, οι οποίες τροποποιούν το υφιστάμενο πλαίσιο για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, αποσκοπούν στην ενίσχυση της θέσης των καταναλωτών, διευρύνοντας τη δυνατότητά τους να επιλέγουν και να αλλάζουν προμηθευτή, να έχουν πρόσβαση σε πιο ανταγωνιστικές και καινοτόμες προσφορές και να συμμετέχουν ενεργότερα στο ενεργειακό σύστημα. Η προθεσμία για την κοινοποίηση της ενσωμάτωσης των διατάξεων σχετικά με την ελεύθερη επιλογή προμηθευτή και το δικαίωμα επιμερισμού της ενέργειας έληξε στις 17 Ιουλίου 2026.

Τα κράτη-μέλη που έλαβαν τις προειδοποιητικές επιστολές έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν, να ολοκληρώσουν την ενσωμάτωση των διατάξεων στο εθνικό τους δίκαιο και να ενημερώσουν σχετικά την Επιτροπή. Σε περίπτωση που οι απαντήσεις τους δεν κριθούν ικανοποιητικές, η Επιτροπή μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας, αποστέλλοντας αιτιολογημένη γνώμη.

Κανόνες για την αγορά υδρογόνου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε επίσης διαδικασίες επί παραβάσει κατά 26 κρατών-μελών της ΕΕ, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, επειδή δεν έχουν κοινοποιήσει την πλήρη ενσωμάτωση, στο εθνικό τους δίκαιο, των νέων κανόνων για την αγορά υδρογόνου και απανθρακοποιημένου αερίου.

Ειδικότερα, η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητικές επιστολές στο Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την Τσεχία, τη Δανία, τη Γερμανία, την Εσθονία, την Ιρλανδία, την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Κροατία, την Κύπρο, τη Λετονία, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, την Ουγγαρία, τη Μάλτα, την Ολλανδία, την Αυστρία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία, τη Σλοβακία, τη Φινλανδία και τη Σουηδία.

Η οδηγία (ΕΕ) 2024/1788, η οποία εγκρίθηκε το 2024 στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων της ΕΕ για το υδρογόνο και το απανθρακοποιημένο αέριο, επικαιροποιεί τους κανόνες για την αγορά φυσικού αερίου και εισάγει, παράλληλα, ρυθμιστικό πλαίσιο για τις ειδικές υποδομές υδρογόνου.

Οι νέοι κανόνες αποσκοπούν στη διευκόλυνση της χρήσης ανανεώσιμων και χαμηλών ανθρακούχων αερίων, συμπεριλαμβανομένου του υδρογόνου, διασφαλίζοντας παράλληλα την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και την προσιτή τιμή της ενέργειας για όλους τους πολίτες της ΕΕ.

Η προθεσμία για την ενσωμάτωση της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο έληξε στις 5 Αυγούστου 2026. Μέχρι σήμερα, μόνο η Ιταλία έχει κοινοποιήσει την πλήρη ενσωμάτωσή της, με αποτέλεσμα η Επιτροπή να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές στα υπόλοιπα 26 κράτη-μέλη.

Τα κράτη-μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν, να ολοκληρώσουν την ενσωμάτωση της οδηγίας και να ενημερώσουν σχετικά την Επιτροπή. Σε περίπτωση που οι απαντήσεις τους δεν κριθούν ικανοποιητικές, η Επιτροπή μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας, αποστέλλοντας αιτιολογημένη γνώμη.

Καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητικές επιστολές σε 20 κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, για τη μη πλήρη ενσωμάτωση στο εθνικό τους δίκαιο της αναθεωρημένης οδηγίας της ΕΕ για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και την προστασία των θυμάτων.

Η αναθεωρημένη οδηγία προβλέπει αυστηρότερη ποινικοποίηση και ενισχυμένα εργαλεία για τις αρχές, ώστε να διερευνούν και να διώκουν νέες μορφές εκμετάλλευσης, μεταξύ άλλων και όσες πραγματοποιούνται διαδικτυακά, καθώς και καλύτερη υποστήριξη των θυμάτων. Τα κράτη-μέλη υποχρεούνται επίσης να θεσπίσουν εθνικό μηχανισμό παραπομπής θυμάτων, να ορίσουν εθνικούς συντονιστές για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και να καταρτίζουν και να επικαιροποιούν τακτικά εθνικά σχέδια δράσης.

Η προθεσμία για την κοινοποίηση των μέτρων ενσωμάτωσης έληξε στις 15 Ιουλίου 2026. Τα 20 κράτη-μέλη έχουν πλέον δύο μήνες για να απαντήσουν και να κοινοποιήσουν την πλήρη ενσωμάτωση της οδηγίας. Εάν οι απαντήσεις τους δεν κριθούν ικανοποιητικές, η Επιτροπή μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας, αποστέλλοντας αιτιολογημένη γνώμη.