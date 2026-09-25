Θεοδωρικάκος: Η Ελλάδα αξιόπιστος υποδοχέας ξένων παραγωγικών επενδύσεων

Την πεποίθηση του ότι η Ελλάδα μπορεί να καταστεί πόλος έλξης μεγάλων επενδύσεων που θα ενισχύσουν την ελληνική οικονομία, εξέφρασε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση παρέχει φοροαπαλλαγές και διευκόλυνση αδειοδότησης, αλλά όχι χρηματοδότηση.

Αναφερόμενος στις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις, ο Τάκης Θεοδωρικάκος υπογράμμισε πως αυξήθηκαν από 3,3 δισ. ευρώ το 2018 σε 11,5 δισ. ευρώ το 2025, ενώ προσέθεσε ότι η κυβέρνηση μπορεί να παρέχει φοροαπαλλαγές και διευκόλυνση αδειοδότησης αλλά όχι χρηματοδότηση στις επιχειρήσεις που θα σε επενδύσεις στη χώρα

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Μιλώντας στη Βουλή, ο υπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε πως έχουν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη κοινή αντίληψη για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας.

Ειδικότερα για τον παραγωγικό μετασχηματισμό, δήλωσε ότι «δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, αλλά ένα συγκεκριμένο σχέδιο για την καθοριστική βελτίωση της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας της ελληνικής οικονομίας. Η ανάγκη αυτή γίνεται ακόμη πιο επιτακτική μέσα στο σημερινό περιβάλλον ανασφάλειας και αβεβαιότητας, όχι μόνο στην ευρύτερη περιοχή μας, αλλά σε ολόκληρο τον πλανήτη», είπε.

Ανάμεσα σε άλλα, τόνισε πως βασικές προτεραιότητες είναι η καινοτομία και η εφαρμοσμένη έρευνα για την ανάπτυξη καινοτόμων και ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών, οι νέες τεχνολογίες και η Τεχνητή Νοημοσύνη, η ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα της ελληνικής οικονομίας και η ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της χώρας, καθώς «όλα αυτά αποτελούν βασικές προτεραιότητες που εφαρμόζουμε με το σύνολο των δυνατοτήτων του Υπουργείου Ανάπτυξης».

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Σχετικά με τον Αναπτυξιακό νόμο, ο Τάκης Θεοδωρικάκος ανέφερε πως «άλλαξε και κερδίσαμε την εμπιστοσύνη της αγοράς, καθώς τα επενδυτικά σχέδια αξιολογούνται σε 90 ημέρες, με απόλυτο σεβασμό στη διαφάνεια, στη νομιμότητα και στην εφαρμογή συγκεκριμένων κριτηρίων» και πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση στηρίζει τη μεταποίηση, τη βιομηχανία και τις μεγάλες επενδύσεις, ενώ ταυτόχρονα στηρίζει τις παραμεθόριες περιοχές, μέσω ειδικού καθεστώτος ύψους 150 εκατ. ευρώ, ενώ παρέχει στήριξη και στους νομούς που έχουν εισόδημα κάτω από το 70% του εθνικού μέσου όρου.

«Δεν έχουμε μείνει στα λόγια»

Ο υπουργός, υπογράμμισε ότι «δεν έχουμε μείνει στα λόγια», επισημαίνοντας ότι μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου χρηματοδοτούνται 928 επενδυτικά σχέδια, με συνολικό προϋπολογισμό 3,1 δισ. ευρώ, ενίσχυση 1,5 δισ. ευρώ και δημιουργία περισσότερων από 15.000 θέσεων εργασίας.

Παράλληλα, όπως είπε, υλοποιούνται έργα που ξεπέρασαν τα 300 εκατ. ευρώ στο σύνολο των ερευνητικών κέντρων και τεχνολογικών ινστιτούτων της χώρας, με σοβαρές παρεμβάσεις που διευκολύνουν την ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας. «Επίσης, θα καλύψουμε τον συνολικό οικονομικό προϋπολογισμό του ΕΛΙΔΕΚ σε ό,τι αφορά στην έρευνα, με πλήρη κάλυψη από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του υπουργείου Ανάπτυξης. Όλα αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη στη συνολική στρατηγική μας για ένα σοβαρό αναπτυξιακό σχέδιο της χώρας», δήλωσε.

Αναφερόμενος στις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις, υπογράμμισε πως αυξήθηκαν από 3,3 δισ. ευρώ το 2018 σε 11,5 δισ. ευρώ το 2025, ενώ προσέθεσε πως «η Ελλάδα πρέπει να αποτελέσει κέντρο συνδεσιμότητας μεταξύ Δύσης και Ανατολής. Και βασική προϋπόθεση για αυτό είναι η ανάπτυξη των data centers».

Σημείωσε πως οι επενδύσεις αξιοποιούνται στο πλαίσιο του παραγωγικού μετασχηματισμού της οικονομίας, ενώ η ταχύτερη αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους ενισχύει την ελκυστικότητα της πατρίδας μας για την εισροή κεφαλαίων. Παράλληλα δήλωσε πως η μεταφορά έδρας επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι καλοδεχούμενη, «όταν εντάσσεται σε μια ευρύτερη παραγωγική στρατηγική».

Σχετικά με το ότι το επιλέξιμο κόστος κάθε επενδυτικού σχεδίου πρέπει να κυμαίνεται από 10 εκατ. ευρώ έως 50 εκατ. ευρώ, επισήμανε πως δεν ορίζεται για να δημιουργήσει εμπόδια, αλλά «επειδή οι επενδύσεις άνω των 50 εκατ. ευρώ έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και θεωρούνται στρατηγικές επενδύσεις. Για επενδύσεις μικρότερου ύψους υπάρχουν άλλες δυνατότητες και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία».

Για τις μεγάλες επενδύσεις που θα έρθουν από το εξωτερικό, ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι «δεν δίνουμε χρήματα, αλλά φοροαπαλλαγές και διευκόλυνση στις αδειοδοτήσεις. Το μήνυμα προς τους επενδυτές είναι ότι είμαστε εδώ για να τους διευκολύνουμε πλήρως, μέσα από ένα πλαίσιο που συνδυάζει φορολογικές απαλλαγές και ταχύτερες διαδικασίες».