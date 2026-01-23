Τζιτζικώστας στο Νταβός: Νέες ευρωπαϊκές στρατηγικές για ναυτιλία, λιμάνια και βιώσιμη ανάπτυξη

Στις νέες ευρωπαϊκές στρατηγικές για την αυτοκινητοβιομηχανία, τις υποδομές, τις μεταφορές, τη βιομηχανία, τα λιμάνια, τις αεροπορικές και ναυτιλιακές μεταφορές, αλλά και τον τουρισμό, αναφέρθηκε ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας, κατά την παρέμβασή του σε πάνελ για την Οικονομία στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός.

Όπως τόνισε ο Απόστολος Τζιτζικώστας στο Νταβός, πυλώνας των νέων πολιτικών είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η βιωσιμότητα, παράλληλα με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας σε ένα δύσκολο και συνεχώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον.

Ο κ. Τζιτζικώστας ανακοίνωσε επίσης ότι τον επόμενο μήνα θα παρουσιάσει τις δύο νέες ευρωπαϊκές στρατηγικές για τη ναυτιλία και τα λιμάνια.

Συγκεκριμένα, αναφερόμενος στη Γαλάζια Οικονομία, ο Επίτροπος υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι «η θάλασσα δεν είναι μόνο γεωγραφία, είναι οι δουλειές, η ταυτότητα και η καθημερινή συνδεσιμότητα. Η Γαλάζια Οικονομία στην Ευρώπη στηρίζει τους λιμένες, τη ναυτιλία, τον τουρισμό, την αλιεία και τις παράκτιες περιοχές και διατηρεί τις αλυσίδες εφοδιασμού της Ευρώπης σε κίνηση. Αν θέλουμε μια πιο ανταγωνιστική και ανθεκτική ΕΕ, πρέπει να ξεκινήσουμε από τις θάλασσές μας».

«Οι ευρωπαϊκές θαλάσσιες μεταφορές αποτελούν ζωτικό μέρος της, καθώς παράγουν περίπου 62 δισεκατομμύρια ευρώ σε προστιθέμενη αξία και 228 δισεκατομμύρια ευρώ σε κύκλο εργασιών στην ΕΕ. Το σύμφωνο της ΕΕ για τους ωκεανούς του περασμένου έτους αποδεικνύει επίσης ότι η ωκεάνια και γαλάζια οικονομία αφορά στην ανταγωνιστικότητα, την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα, επομένως, επανασχεδιάζουμε την πολιτική μεταφορών για μια νέα εποχή, με περισσότερους γεωπολιτικούς κινδύνους, με περισσότερες απειλές για το περιβάλλον και με σκληρότερο ανταγωνισμό», όπως είπε.

Για τις πιέσεις στους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, ο κ. Τζιτζικώστας τόνισε ότι «η τουριστική ανάπτυξη έχει ανακάμψει, αλλά παραμένει άνιση σε όλη την Ευρώπη. Οι διανυκτερεύσεις σε επίσημα καταλύματα στην ΕΕ ξεπέρασαν τα 3 δισεκατομμύρια το 2025, δηλαδή 7 % περισσότερες από ό,τι το 2019. Και ενώ ορισμένοι προορισμοί εξακολουθούν να καλύπτουν τη διαφορά από την πανδημία, άλλοι αντιμετωπίζουν υπερβολική συγκέντρωση και υπερβολική πίεση. Αυτές οι ανισορροπίες κινδυνεύουν να υπονομεύσουν τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα του τουρισμού και την αποδοχή του από τις τοπικές κοινωνίες».

«Συνεπώς», συνέχισε ο κ. Τζιτζικώνστας, «η Ευρώπη πρέπει να μεταβεί από ένα μοντέλο που επικεντρώνεται κυρίως στην προώθηση τουριστικών προορισμών, σε ένα μοντέλο που δίνει τη δυνατότητα στους προορισμούς να διαχειρίζονται ενεργά τον τουρισμό, προς όφελος τόσο των επισκεπτών όσο και των κατοίκων. Είναι σημαντικό να επιτευχθεί αυτή η ισορροπία για τα επόμενα χρόνια. Μία από τις κύριες προτεραιότητες της νέας στρατηγικής για τον τουρισμό, την οποία θα παρουσιάσω τον Απρίλιο, θα είναι η στήριξη και η καθοδήγηση των προορισμών για την αντιμετώπιση των μη ισορροπημένων τουριστικών ροών, μεταξύ άλλων με έμφαση στην κοινωνική βιωσιμότητα.

Στη νέα στρατηγική για τον τουρισμό, που είναι η πρώτη ενιαία για την ΕΕ, επενδύουμε σε καινοτόμα εργαλεία, προκειμένου να πετύχουμε τους στόχους μας. Η στρατηγική μας θα συνεχίσει να στηρίζει τις τοπικές επιχειρήσεις και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, χρησιμοποιώντας μέσα όπως το InvestEU, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το πρόγραμμα ‘Horizon Europe’ για την προώθηση της καινοτομίας και τη διατήρηση των θετικών οικονομικών ωφελειών για τις τοπικές κοινωνίες».

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στο περιθώριο του Φόρουμ, ο κ. Τζιτζικώστας είχε σειρά σημαντικών συναντήσεων και επαφών με κυβερνητικά στελέχη, θεσμικούς φορείς και εκπροσώπους της διεθνούς επιχειρηματικής κοινότητας από όλο τον κόσμο, ενώ ήταν προσκεκλημένος και παραβρέθηκε στην ομιλία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Ο Επίτροπος συμμετείχε, επίσης, σε «δύο κλειστές ομάδες συζητήσεων για την ανάπτυξη του παγκόσμιου τουρισμού και το μέλλον των αεροδρομίων».