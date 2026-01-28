«Βαφτίζουν» τα χωράφια ως χαμηλής παραγωγικότητας για να βάλουν φωτοβολταϊκά

Ορισμένοι ιδιοκτήτες γης σε περιοχές όπως η Λάρισα προχωρούν σε αναναχαρακτηρισμό των εκτάσεών τους, ώστε να παρακάμψουν το όριο που έχει τεθεί για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε γη υψηλής παραγωγικότητας.

Σχετική συζήτηση έγινε τη Δευτέρα στη Βουλή, όπου ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκκαλης, έθεσε το θέμα τονίζοντας ότι οι ιδιοκτήτες προχωρούν σε αναδασμό για να χαρακτηριστούν οι εκτάσεις τους ως γη χαμηλής παραγωγικότητας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, έχουν καταγραφεί 12 τέτοιες περιπτώσεις στη Λάρισα τα τελευταία χρόνια, γεγονός που θυσιάζει πολύτιμα παραγωγικά χωράφια για να γίνουν φωτοβολταϊκά.

Να θυμίσουμε ότι βάσει της νομοθεσίας, τίθεται συγκεκριμένο όριο ανά περιφέρεια στις εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών σε γη υψηλής παραγωγικότητας, συγκεκριμένα στο 0,8% της συνολικής έκτασης. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο υφυπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας, Νίκος Τσάφος, στην περίπτωση της Λάρισας το όριο σε ενεργειακούς όρους βρίσκεται στα 1.279 μεγαβάτ.

Μέχρι στιγμής, έχουν δοθεί 407 MW από τον ΔΕΔΔΗΕ συν 612 MW από τον ΑΔΜΗΕ για φωτοβολταϊκά, άρα έχουν απομείνει περί τα 260 MW. Ο ίδιος επισήμανε ότι το όριο δεν έχει ξεπεραστεί σε καμία περιοχή της χώρας, με βάση τα στοιχεία που παρέχουν τακτικά οι δύο διαχειριστές.

Ο κ. Τσάφος πρόσθεσε ότι ο περιορισμός εφαρμόζεται όταν ένα έργο είναι να πάρει οριστική προσφορά σύνδεσης και όχι σε νωρίτερη φάση της αδειοδοτικής διαδικασίας. «Είναι ξεκάθαρο το όριο, το τί έχει δοθεί και τι απομένει ελεύθερο», υπογράμμισε.

Ο υφυπουργός είπε επίσης ότι ο χαρακτηρισμός της γης δεν είναι αρμοδιότητα των διαχειριστών, αλλά το ΥΠΕΝ καταγράφει σε κάθε περίπτωση το φαινόμενο των αναδασμών, δίχως να είναι σαφές στη παρούσα φάση αν θα παρέμβει.