Βαμβάκι: Απόλυτος ηγέτης η Ελλάδα στην ΕΕ απέναντι στον ανταγωνισμό των γιγάντων – Κίνα και Ινδία

Ως ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης της ευρωπαϊκής παραγωγής βάμβακος αναδεικνύεται η Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα, η Ελλάδα καλύπτει περίπου το 80% της συνολικής παραγωγής της ΕΕ, ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο παραμένει ένας περιφερειακός παίκτης χωρίς ουσιαστική επιρροή στη διαμόρφωση των τιμών.

Χώρες όπως η Κίνα, η Ινδία, η Βραζιλία και οι ΗΠΑ ελέγχουν τη συντριπτική πλειονότητα της παγκόσμιας αγοράς, ωστόσο, παρά το μικρό μέγεθος της ελληνικής παραγωγής βάμβακος σε διεθνή κλίμακα, το ελληνικό βαμβάκι θεωρείται υψηλής ποιότητας και στρατηγικής σημασίας για την ευρωπαϊκή κλωστοϋφαντουργία, αναδεικνύοντας τον ρόλο της Ευρώπης όχι στην παραγωγή πρώτης ύλης, αλλά στην επεξεργασία, τη μεταποίηση και τη μόδα.

Πιο αναλυτικά, στο τμήμα της έρευνας που αφορά στην σύγκριση της Ελλάδας με τους παγκόσμιους παραγωγούς βάμβακος, αναφέρεται ότι η Ελλάδα και η Ισπανία είναι οι μόνες ουσιαστικά παραγωγές χώρες, με την Ιταλία και την Πορτογαλία να έχουν σταματήσει την παραγωγή.

Ωστόσο, όταν το ελληνικό μέγεθος τοποθετηθεί στο παγκόσμιο πλαίσιο, γίνεται σαφές ότι ακόμη και ως ο απόλυτος ηγέτης στην Ευρώπη, η Ελλάδα παραμένει πολύ μικρή δύναμη παγκοσμίως, καθώς η παγκόσμια αγορά ελέγχεται από χώρες με παραγωγή πολλαπλάσια.

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία του 2025:

Κίνα: 25.6% της παγκόσμιας παραγωγής, περίπου 30 εκατ. δεμάτια (480 lb)

Ινδία: 20.1% – 23.5 εκατ. δεμάτια

Βραζιλία: 15.6% – 18.25 εκατ. δεμάτια

ΗΠΑ: 12% – 14 εκατ. δεμάτια

Πακιστάν, Αυστραλία, Τουρκία, Ουζμπεκιστάν, Αργεντινή, Μάλι, όλες με ποσοστά κάτω του 5% η καθεμία.

Τα ίδια δεδομένα επιβεβαιώνονται και από τις βάσεις USDA (U.S. Foreign Agricultural Service), που τοποθετούν την ΕΕ συνολικά στο 1% της παγκόσμιας παραγωγής. Εφόσον η ΕΕ συνολικά παράγει περίπου 1.24 εκατ. δεμάτια (2024 – 2025) και η Ελλάδα καλύπτει το 80%, η ελληνική παραγωγή ανέρχεται περίπου στα 1 εκατ. δεμάτια ετησίως.