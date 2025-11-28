Βίνσεντ βαν Πέτεγκεμ: Ποιος είναι ο Βέλγος αντίπαλος του Πιερρακάκη για την προεδρία του Eurogroup

Ανθυποψήφιος του Έλληνα υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη για την προεδρία του Eurogroup στην ψηφοφορία της 11ης Δεκεμβρίου 2025 θα είναι ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και υπουργός Προϋπολογισμού, αρμόδιος για την Διοικητική Απλούστευση στην Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση του Βελγίου, ο Βίνσεντ βαν Πέτεγκεμ (Vincent Van Peteghem).

Σύμφωνα με το βιογραφικό του αντιπροέδρου του Βελγίου, το οποίο δημοσίευσε το Eurogroup, o Βίνσεντ βαν Πέτεγκεμ, ηγείται της στρατηγικής δημοσιονομικής εξυγίανσης του Βελγίου και επιβλέπει την ευθυγράμμιση της χώρας με το μεταρρυθμισμένο ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο.

Ως εκπρόσωπος του Βελγίου στο Eurogroup από το 2020, συμβάλλει ενεργά στις συζητήσεις για τη μακροοικονομική διακυβέρνηση, τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα της ζώνης του ευρώ. Πριν εισέλθει στην κυβέρνηση, ο βαν Πέτεγκεμ έχτισε μια επιτυχημένη ακαδημαϊκή καριέρα ως Καθηγητής Διαχείρισης Λειτουργιών και Διευθυντής Εκπαιδευτικής Καινοτομίας στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων EDHEC στη Λιλ της Γαλλίας.

Εισήλθε στην εθνική πολιτική το 2016 ως Μέλος του Επιμελητηρίου Αντιπροσώπων των Χριστιανοδημοκρατών, όπου έγινε βασική πολιτική φωνή στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Από το 2020 έως το 2025, ο βαν Πέτεγκεμ διετέλεσε Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και υπουργός Οικονομικών του Βελγίου.

Η εντολή του επικεντρώθηκε στον εκσυγχρονισμό του φορολογικού συστήματος, στην ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και στην προστασία των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 και της επακόλουθης ενεργειακής κρίσης. Πραγματοποίησε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που απλοποίησαν το δημοσιονομικό σύστημα, μείωσαν το φορολογικό βάρος στην εργασία και μετατόπισαν τη φορολογία προς τον πλούτο, την κατανάλωση και τη ρύπανση. Προώθησε επίσης την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης στο Βέλγιο, ενίσχυσε το βελγικό κρατικό ταμείο πλούτου SFPIM και προώθησε την απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα

του εταιρικού στόλου οχημάτων.

Το μεταρρυθμιστικό του σχέδιο έθεσε τις βάσεις για ένα μοντέλο διπλής φορολογίας εισοδήματος με στόχο την ενίσχυση της δικαιοσύνης και της ανταγωνιστικότητας στο φορολογικό σύστημα του Βελγίου.

Το 2023, όταν η μειωμένη εμπιστοσύνη των αποταμιευτών έθεσε σε κίνδυνο τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, ο βαν Πέτεγκεμ έλαβε στοχευμένα μέτρα για την τόνωση του ανταγωνισμού στον τραπεζικό τομέα. Ξεκίνησε την έκδοση ενός μονοετούς κρατικού ομολόγου που έγινε η μεγαλύτερη χρηματοοικονομική πράξη στην ιστορία του Βελγίου.

Ο βαν Πέτεγκεμ έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Κατά τη διάρκεια της Βελγικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το 2024, προήδρευσε του Συμβουλίου Ecofin και καθοδήγησε αρκετές πολύπλοκες διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας, με πιο σημαντική τη συμφωνία για τους αναθεωρημένους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ.

Τον Φεβρουάριο του 2025, ορκίστηκε Αναπληρωτής Πρωθυπουργός και Υπουργός Προϋπολογισμού. Μαζί με τον Πρωθυπουργό, εφαρμόζει με επιτυχία μια πολυετή στρατηγική δημοσιονομικής εξυγίανσης και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων ύψους 32 δισεκατομμυρίων ευρώ, συνδυάζοντας τη δημοσιονομική υπευθυνότητα με την ανταγωνιστικότητα, την κοινωνική προστασία και τη μακροπρόθεσμη επενδυτική ικανότητα.

Ο Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ (1980) είναι παντρεμένος με την Έβελιν και πατέρας τριών κορών: της Τζοζεφίν (2017), της Φλορίν (2019) και της Ολίβια (2022).

Oι θέσεις του Βέλγου ανθυποψηφίου του Πιερρακάκη

Παράλληλα, το eurogroup δημοσιεύει τις θέσεις του Πέτεργκεμ, με τις οποίες διεκδικεί την προεδρία:

«Η ζώνη του ευρώ βρίσκεται σε μια κρίσιμη στιγμή. Οι οικονομίες μας αναδιαμορφώνονται από

βαθιές γεωπολιτικές εντάσεις, ραγδαίες τεχνολογικές αλλαγές και εντεινόμενο παγκόσμιο

ανταγωνισμό. Αυτές οι μετατοπίσεις αμφισβητούν τα θεμέλια του μακροπρόθεσμου μοντέλου ανάπτυξής μας και μας υπενθυμίζουν πόσο σημαντική είναι η στενή συνεργασία για την ανθεκτικότητα της Οικονομικής και Νομισματικής μας Ένωσης. Η διασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας, η διευκόλυνση των επενδύσεων που απαιτούνται για το στρατηγικό μας μέλλον, η εμβάθυνση και η ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς μας, η ενίσχυση της χρηματοοικονομικής μας αρχιτεκτονικής και η διαφύλαξη του διεθνούς ρόλου του ευρώ, απαιτούν κοινή δέσμευση και σταθερή ηγεσία.



Το φόρουμ μας ανέκαθεν αντλούσε τη δύναμή του από την ικανότητά του για ανοιχτό διάλογο, αμοιβαία κατανόηση και συντονισμένη δράση. Στα επόμενα χρόνια, αυτές οι ιδιότητες θα έχουν ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Αλλά για να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις, το eurogroup πρέπει να συνεχίσει να εξελίσσεται.



Το όραμά μου για τo Εurogroup βασίζεται σε αυτό το θεμέλιο και επικεντρώνεται σε τρεις προτεραιότητες.



Πρώτον, πρέπει να ενισχύσουμε τον συντονισμό της δημοσιονομικής και οικονομικής πολιτικής. Με το αναθεωρημένο πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης πλέον σε ισχύ, η συνεπής και αξιόπιστη

εφαρμογή θα είναι το κλειδί για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης της αγοράς, τη διαφύλαξη της βιωσιμότητας του χρέους και τη δημιουργία χώρου για μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που ενισχύουν την ανάπτυξη. To Εurogroup θα πρέπει να καθοδηγήσει αποφασιστικά αυτή τη διαδικασία και να διασφαλίσει ότι η συλλογική δημοσιονομική μας στάση θα παραμείνει συνεκτική και υπεύθυνη.

Δεύτερον, πρέπει να ενισχύσουμε τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα της ζώνης του ευρώ και να εμβαθύνουμε την Οικονομική και Νομισματική μας Ένωση. Η προώθηση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων και η άρση των διαρθρωτικών εμποδίων στη χρηματοδότηση – ιδίως για τις ΜΜΕ και τις καινοτόμες νεοσύστατες επιχειρήσεις – είναι ζωτικής σημασίας για την κινητοποίηση των ιδιωτικών επενδύσεων. Βασιζόμενοι στη συμφωνία CMDI, θα πρέπει να είμαστε σε θέση να διαμορφώσουμε τα επόμενα βήματα για την Τραπεζική Ένωση, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα διατηρώντας παράλληλα τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Τρίτον, πρέπει να διασφαλίσουμε το διεθνές και ψηφιακό μέλλον του ευρώ. Η μείωση της εξάρτησης από τα μη ευρωπαϊκά συστήματα πληρωμών, η ενίσχυση του ρόλου του ευρώ στις παγκόσμιες αγορές και η στενή παρακολούθηση των εξελίξεων στα κρυπτονομίσματα και τα σταθερά κρυπτονομίσματα είναι κεντρικής σημασίας για τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης. Η στενή συνεργασία με την Επιτροπή και την ΕΚΤ θα παραμείνει ζωτικής σημασίας σε αυτό το πλαίσιο.

Σε μια στιγμή που απαιτεί αξιόπιστη ηγεσία, εμπειρία και την ικανότητα οικοδόμησης ενότητας, επιθυμώ να θέσω υποψηφιότητα για την Προεδρία της Ευρωομάδας.

Πιστεύω ότι μπορώ να μεταφράσω αυτήν την ατζέντα σε συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Τα χρόνια που πέρασα στην Ευρωομάδα μου έδωσαν βαθιά κατανόηση των διαδικασιών, της δυναμικής και των φακέλων της. Ως Πρόεδρος του Συμβουλίου Ecofin κατά τη διάρκεια της Βελγικής Προεδρίας, οδήγησα με επιτυχία τις πολύπλοκες και ευαίσθητες διαπραγματεύσεις για την αναθεώρηση της οικονομικής διακυβέρνησης μέχρι την ολοκλήρωσή τους. Συνέκρινα ποικίλες θέσεις ενθαρρύνοντας την εποικοδομητική δέσμευση, βασιζόμενος σε εμπεριστατωμένη γνώση και εστιάζοντας σε λύσεις που σεβάστηκαν και συνέδεσαν διαφορετικές προοπτικές.



Ως Αντιπρόεδρος της Βέλγικης Κυβέρνησης και Υπουργός Προϋπολογισμού σε έναν πολυκομματικό συνασπισμό, είμαι συνηθισμένος να διαχειρίζομαι ποικίλες απόψεις και να χτίζω ισορροπημένες, λειτουργικές συμφωνίες.



Θα έφερνα την ίδια δέσμευση για συμπερίληψη και διαφάνεια στo Εurogroup. Κάθε κράτος μέλος – μεγάλο ή μικρό, από κάθε μέρος της Ένωσής μας, θα συνεχίσει να λαμβάνει τον πλήρη σεβασμό και την προσοχή μου. Ταυτόχρονα, πιστεύω ότι οι σαφείς προτεραιότητες, οι στοχευμένες συζητήσεις και ο στενός συντονισμός με το Συμβούλιο Ecofin θα βοηθήσουν την Ευρωομάδα να λειτουργήσει με μέγιστο αντίκτυπο.



Εάν μου ανατεθεί αυτή η ευθύνη, θα εκπροσωπώ τo Eurogroup εξωτερικά με

αφοσίωση, ενισχύοντας τους δεσμούς μας με τους διεθνείς εταίρους και διασφαλίζοντας ότι τα

κοινά μας συμφέροντα αναγνωρίζονται και γίνονται κατανοητά. Πάνω απ’ όλα, θα εργαστώ για να διασφαλίσω ότι η ζώνη του ευρώ θα παραμείνει μια δύναμη σταθερότητας, ανταγωνιστικότητας και ενότητας σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο.

Είμαι πεπεισμένος ότι η στενή μας σχέση και η ισχυρή συνεργασία μας μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για μια σταθερή και εποικοδομητική πορεία προς τα εμπρός.

Θα ήταν τιμή μου να υπηρετήσω ως Πρόεδρός σας. Είμαι ειλικρινά ευγνώμων για την

εκτίμησή σας και θα εκτιμούσα την υποστήριξή σας».