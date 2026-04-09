Βιομηχανία: Υποχώρηση 3,2% στις τιμές εισαγωγών τον Φεβρουάριο

Μείωση 3,2% κατέγραψε ο γενικός δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία τον Φεβρουάριο, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, έναντι μικρότερης πτώσης 0,5% που είχε σημειωθεί στην αντίστοιχη σύγκριση το προηγούμενο έτος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η υποχώρηση του γενικού δείκτη εισαγωγών στη βιομηχανία οφείλεται κυρίως στη μείωση των τιμών εισαγωγών από χώρες εκτός ευρωζώνης κατά 5,3%, αλλά και από χώρες της ευρωζώνης κατά 0,4%.

Ωστόσο, σε μηνιαία βάση, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 1,2% τον Φεβρουάριο σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2026, έναντι μείωσης 0,2% που είχε καταγραφεί στην αντίστοιχη σύγκριση το 2025.