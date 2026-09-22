Κεραμέως: Πρόγραμμα απασχόλησης για ορεινές και νησιωτικές περιοχές – Κίνητρο για εργαζόμενους και επιχειρήσεις

Ένα νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα απασχόλησης προανήγγειλε η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως σε συνέντευξή της στον ΑΝΤ1.

Το πρόγραμμα, σύμφωνα με τη Νίκη Κεραμέως αφορά επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν εργαζόμενους οι οποίοι ζουν σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές της χώρας μας.

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Η αποκέντρωση είναι μεγάλο ζητούμενο για την κυβέρνηση, επεσήμανε η υπουργός, και πρόσθεσε ότι η προσπάθεια επικεντρώνεται στο να δώσει κίνητρα σε εργαζόμενους και επιχειρήσεις ώστε να μετακινηθούν προς την περιφέρεια. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας εντάσσεται και το νέο πρόγραμμα επιδοτούμενης απασχόλησης σε επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν εργαζόμενους που ζουν σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές της χώρας μας. Βάσει του νέου προγράμματος η εργασία θα γίνεται εξ αποστάσεως και θα επιδοτείται το 90% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών για 12 μήνες.

«Η σκέψη είναι ότι ο άνθρωπος αυτός μένει στον τόπο του, μπορεί όμως και να δουλέψει, μπορεί να εργαστεί και αν αποδείξει την αξία του θα τον κρατήσει μετά η επιχείρηση», είπε η κ. Κεραμέως.

Ρεκόρ μείωσης της ανεργίας

Αναφορικά με την ανεργία στη χώρα μας, η κ. Κεραμέως υπενθύμισε ότι την προηγούμενη εβδομάδα καταγράφηκαν δύο ιστορικά ρεκόρ μείωσης της ανεργίας και αύξησης της απασχόλησης επισημαίνοντας παράλληλα ότι «εμάς μας ενδιαφέρει να δίνουμε διαρκώς κίνητρα για περισσότερη εργασία και για αυτό έχουμε θεσπίσει και μια σειρά από μέτρα όπως για παράδειγμα εφαρμόζουμε το επίδομα εργασίας. Δηλαδή αν είσαι άνεργος και βρεις δουλειά μέσα στην περίοδο ανεργίας το επίδομα ανεργίας μετατρέπεται σε επίδομα εργασίας στο μισό του. Άρα λοιπόν δίνουμε κίνητρα για να βρεις δουλειά. Αν είσαι στην ανεργία σου προσφέρουμε τρεις δουλειές. Αρνείσαι την πρώτη, αρνείσαι την δεύτερη, αν αρνηθείς και την τρίτη δεν έχεις πλέον θέση στο Μητρώο Ανεργίας της ΔΥΠΑ».

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Το «Rebrain Greece»

Η υπουργός επεσήμανε ακόμα ότι την τελευταία επταετία έχουν προστεθεί 600.000 εργαζόμενοι, σημειώνοντας ωστόσο ότι η εγχώρια δεξαμενή εξαντλείται σταδιακά.

«Ποια είναι μια, θα έλεγα πολλά υποσχόμενη δεξαμενή την οποία οφείλουμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο. Οι Έλληνες του εξωτερικού. Όλα εκείνα τα λαμπρά μυαλά που φύγαν τα δύσκολα χρόνια κυρίως της κρίσης. Και πηγαίνουμε τη δράση του Rebrain Greece. Πηγαίνουμε σε διάφορες πόλεις του εξωτερικού που έχουμε πολλούς Έλληνες. Έχουμε πάει στο Λονδίνο. Στο Άμστερνταμ. Στη Στουτγάρδη. Στο Ντίσελντορφ. Στη Νέα Υόρκη», πρόσθεσε.

Μάλιστα, η υπουργός προανήγγειλε ότι στις 28 Νοεμβρίου στο Μόναχο της Γερμανίας έχει προγραμματιστεί η επόμενη δράση «Rebrain Greece». Υπενθύμισε ότι σε μια προηγούμενη δράση στην Γερμανία όπου συμμετείχαν 1.600 Έλληνες, εμφανίστηκαν και κάποιοι Γερμανοί που ήθελαν να βρουν δουλειά στην Ελλάδα.