Χωροταξικό για τον Τουρισμό: Οι ξενοδόχοι ζητούν αλλαγές στους περιορισμούς

Τη σημασία του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό ως εργαλείου εθνικού σχεδιασμού αναγνωρίζουν οι ξενοδόχοι, εκφράζοντας ωστόσο επιφυλάξεις για ορισμένες από τις προβλέψεις του.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ) υποστηρίζει ότι οι οριζόντιοι περιορισμοί στην τουριστική ανάπτυξη δεν λαμβάνουν επαρκώς υπόψη τις διαφορετικές ανάγκες και τα χαρακτηριστικά κάθε προορισμού, ενώ παράλληλα εκτιμά ότι ορισμένες ρυθμίσεις αυξάνουν τη γραφειοκρατία, το κόστος και την αβεβαιότητα για τις επιχειρήσεις.

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Αντιδράσεις για τα όρια στις ξενοδοχειακές μονάδες

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί στην ΠΟΞ ο καθορισμός συγκεκριμένων ορίων δυναμικότητας και κλινών για τις ξενοδοχειακές μονάδες.

Όπως επισημαίνει, τα οριζόντια όρια δεν συνοδεύονται από επαρκώς τεκμηριωμένα και αντικειμενικά κριτήρια που να συνδέονται με τα πραγματικά δεδομένα κάθε περιοχής.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, τέτοιες ρυθμίσεις μπορεί να έχουν αντίθετα από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, οδηγώντας σε απαξίωση ιδιοκτησιών, κατάτμηση της γης και αύξηση της δομημένης επιφάνειας, αλλά και σε μεγαλύτερη επιβάρυνση του τοπίου.

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Παράλληλα, εκτιμά ότι οι περιορισμοί μπορεί να περιορίσουν τις οικονομίες κλίμακας και να επηρεάσουν τη βιωσιμότητα των τουριστικών μονάδων.

Η βραχυχρόνια μίσθωση στο επίκεντρο

Ένα ακόμη ζήτημα που θέτει η ΠΟΞ αφορά τη βραχυχρόνια μίσθωση, για την οποία θεωρεί ότι υπάρχει ασυμμετρία σε σχέση με τη ρύθμιση των ξενοδοχείων.

Η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι οι νόμιμα αδειοδοτημένες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις καλούνται να λειτουργήσουν μέσα σε συγκεκριμένο πλαίσιο περιορισμών, ενώ για τη βραχυχρόνια μίσθωση, που έχει αυξήσει την παρουσία της σε πολλούς προορισμούς, οι σχετικές προβλέψεις παραμένουν γενικές.

Για τους ξενοδόχους, ένας αποτελεσματικός χωροταξικός σχεδιασμός για τον τουρισμό δεν μπορεί να αντιμετωπίζει με διαφορετικούς κανόνες δραστηριότητες που ασκούν αντίστοιχες πιέσεις στις υποδομές και στις τοπικές κοινωνίες.

Επενδύσεις στις υποδομές αντί για νέους περιορισμούς

Η ΠΟΞ υποστηρίζει ότι η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο στην επιβολή περιορισμών, αλλά απαιτεί παράλληλα σημαντικές επενδύσεις στις υποδομές των προορισμών.

Στο επίκεντρο θέτει την επάρκεια και διαχείριση του νερού, την ενέργεια, τη διαχείριση των αποβλήτων και τις μεταφορές.

Παράλληλα, η φέρουσα ικανότητα κάθε προορισμού, σύμφωνα με τους ξενοδόχους, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα δυναμικό μέγεθος, το οποίο μεταβάλλεται ανάλογα με τις πραγματικές συνθήκες και τις δυνατότητες κάθε περιοχής.

Ζητούν κανόνες που λαμβάνουν υπόψη κάθε προορισμό

Η Ομοσπονδία θεωρεί ότι ένα ενιαίο σύστημα περιορισμών δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις διαφορετικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι τουριστικοί προορισμοί της χώρας.

Το ζητούμενο, σύμφωνα με την ΠΟΞ, είναι ένα Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό που θα συνδυάζει την προστασία του περιβάλλοντος με τη δυνατότητα πραγματοποίησης επενδύσεων και την ενίσχυση των υποδομών.

Όπως υποστηρίζει, ένα πλαίσιο που περιορίζεται στην επιβολή ορίων χωρίς να αντιμετωπίζει τις πραγματικές ανάγκες των προορισμών δεν δίνει ουσιαστικές λύσεις, αλλά μεταθέτει τα προβλήματα και καθυστερεί τις απαραίτητες παρεμβάσεις.