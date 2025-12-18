Χριστουγεννιάτικο τραπέζι: Θα κοστίσει μέχρι 160 ευρώ – Αύξηση έως 7,1%

Στην εκτίμηση του κόστους του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού για το 2025 προχώρησε το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της ΕΣΕΕ (ΙΝ.ΕΜ.Υ. – ΕΣΕΕ) και φέτος. Η έρευνα βασίστηκε σε επιτόπια τιμοληψία και συνεντεύξεις με βασικούς παράγοντες της αγοράς, καταγράφοντας τιμές τόσο από αλυσίδες σούπερ μάρκετ όσο και από εξειδικευμένα καταστήματα λιανικής, όπως κρεοπωλεία και ζαχαροπλαστεία, καθώς και από τη Βαρβάκειο αγορά.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, το κόστος του φετινού χριστουγεννιάτικου τραπεζιού για 6 έως 8 άτομα εκτιμάται ότι κυμαίνεται από τιμές 111,97 ευρώ έως 160,03 ευρώ. Σε σύγκριση με το 2024, καταγράφεται αύξηση της τάξης του 3,6% έως 7,1%, ανάλογα με την επιλογή προϊόντων και τα σημεία αγοράς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το εύρος των τιμών αποδίδεται στη συμπερίληψη προϊόντων διαφορετικής ποιότητας, προερχόμενων από ποικίλες τοπικές αγορές και διαφορετικούς τύπους καταστημάτων. Επισημαίνεται ότι οι τιμές που παρουσιάζονται στους Πίνακες 1 και 2 είναι ενδεικτικές και αποσκοπούν στην αποτύπωση της γενικής εικόνας και της διάρθρωσης των τιμών στην αγορά, σύμφωνα με το μεθοδολογικό σημείωμα.

Το ΙΝ.ΕΜ.Υ. της ΕΣΕΕ πραγματοποίησε, το διάστημα 15 – 17 Δεκεμβρίου 2025, ενδεικτική καταγραφή των τιμών των προϊόντων του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού, μέσω επιτόπιας έρευνας σε αγορές της Αττικής και τηλεφωνικών συνεντεύξεων στη Θεσσαλονίκη. Οι τιμές έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα και δεν αποτυπώνουν πλήρως το πανελλαδικό επίπεδο, ενώ δεν συμπεριλήφθηκαν προϊόντα σε προσφορά. Η εκτίμηση βασίστηκε σε μέσους όρους τιμών, με αποκλεισμό ακραίων τιμών, υπολογίζοντας ένα είδος κρέατος και επιλεγμένα είδη ζαχαροπλαστικής.



Mετά την εορταστική περίοδο το Ινστιτούτο της ΕΣΕΕ προσανατολίζεται στη διενέργεια πανελλαδικής έρευνας σχετικά με την εξέλιξη των πωλήσεων κατά την εορταστική περίοδο στις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου.