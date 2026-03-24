ΥπΑΑΤ: 30 Απριλίου ολοκληρώνονται έργα 6 δράσεων του Ταμείου Ανάκαμψης για πρωτογενή τομέα, μεταποίηση, ιχθυοκαλλιέργειες

Ως καταληκτική ημερομηνία έχει οριστεί η 30ή Απριλίου για την παραλαβή και ολοκλήρωση των έργων 6 υποδράσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που αφορούν τον εκσυγχρονισμό του πρωτογενούς τομέα, τη μεταποίηση, τις υδατοκαλλιέργειες και την αναδιάρθρωση καλλιεργειών, με εκατοντάδες δικαιούχους σε όλη την επικράτεια.

Ειδικότερα, όπως σημείωσαν αρμόδια στελέχη του ΥΠΑΑΤ στο ΑΠΕ – ΜΠΕ, «οι εργαζόμενοι της Υπηρεσίας Διαχείρισης Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας βρίσκονται σε αγώνα δρόμου προκειμένου να ολοκληρωθεί η παραλαβή έργων που αφορούν 6 υποδράσεις, οι οποίες σχετίζονται με τον εκσυγχρονισμό του πρωτογενούς τομέα, τη μεταποίηση, τις υδατοκαλλιέργειες και την αναδιάρθρωση καλλιεργειών, με εκατοντάδες δικαιούχους σε όλη τη χώρα».

Με τη διορία να πλησιάζει, τα χρονικά περιθώρια χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα περιορισμένα τόσο για τη διοίκηση όσο και για τους επενδυτές, οι οποίοι καλούνται να έχουν ολοκληρώσει τις επενδύσεις τους και να έχουν υποβάλει το τελικό αίτημα πληρωμής εντός λιγότερο από ενός μήνα.

«Η προθεσμία αποτελεί ανελαστικό ορόσημο, καθώς συνδέεται με την υποβολή του αιτήματος πληρωμής της χώρας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός που αποκλείει οποιαδήποτε δυνατότητα παράτασης», τόνισαν αρμόδιες πηγές του ΥΠΑΑΤ.

Τέλος, οι επενδυτές έχουν ήδη ενημερωθεί για τα στενά χρονικά περιθώρια, ενώ αντίστοιχη ενημέρωση έχει γίνει και προς τους μελετητές τους, με σαφή επισήμανση ότι δεν υπάρχει δυνατότητα διαπραγμάτευσης παράτασης, παρά τον κίνδυνο απένταξης εκατοντάδων έργων από την κοινοτική χρηματοδότηση.