ΥΠΕΝ: Τι αλλάζει στο χωροταξικό για τα αιολικά πάρκα – Στο στόχαστρο η προστασία των τουριστικών περιοχών

Αλλαγές περιλαμβάνει το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ όσον αφορά το που θα μπορούν να εγκατασταθούν αιολικά πάρκα, όπως προκύπτει από έγγραφο του ΥΠΕΝ που κατατέθηκε στη Βουλή.

Η αρμόδια διεύθυνση χωροταξικού σχεδιασμού του ΥΠΕΝ αναφέρει σχετικά ότι το ισχύον Πλαίσιο θέτει κανόνες και κριτήρια χωροθέτησης για τα αιολικά πάρκα, προσδιορίζει ρητά περιοχές αποκλεισμού και ζώνες ασυμβατότητας. Οι ζώνες αποκλεισμού περιλαμβάνουν επίσης ένα σημαντικό εύρος προστατευόμενων εκτάσεων, όπως περιοχών απολύτου προστασίας της φύσης, πυρήνων εθνικών δρυμών, περιοχών Ramsar κ.α., οι οποίες αποτελούν μέρος των ευρύτερων περιοχών του δικτύου NATURA.

Σήμερα βρίσκεται στην τελική ευθεία η κατάρτιση του νέου χωροταξικού ΑΠΕ, το οποίο θα θέσει εκ νέου τους κανόνες, μετά από αρκετά χρόνια και καθυστερήσεις.

Συγκεκριμένα, το υπουργείο ανέφερε ότι για τις αιολικές εγκαταστάσεις διατηρούνται οι περιοχές αποκλεισμού που ορίζει το ισχύον χωροταξικό, με αναθεώρηση όμως των περιοχών που αφορούν το φυσικό περιβάλλον προκειμένου να εναρμονιστούν με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο καθορισμού και προστασίας περιοχών με οικολογικό ενδιαφέρον.

Παράλληλα, προστίθενται και νέες περιοχές αποκλεισμού, όπως είναι π.χ. οι περιοχές «άνευ δρόμων» που καθορίστηκαν με αποφάσεις ΥΠΕΝ, οι προτεινόμενες από τοπικά και ειδικά πολεοδομικά σχέδια, οικιστικές περιοχές κ.α.

Επίσης διατηρούνται σε γενικές γραμμές τα κριτήρια του ισχύοντος χωροταξικού για τη χωροθέτηση των αιολικών εγκαταστάσεων σε κάθε κατηγορία του εθνικού χώρου, με στόχο την επιλογή των πλέον κατάλληλων από πλευράς φυσικού πόρου περιοχών, αλλά και την αποφυγή συγκρούσεων με ασύμβατες χρήσεις, τη διατήρηση του χαρακτήρα κάθε περιοχής και την προστασία του περιβάλλοντος.

Σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με το ισχύον Πλαίσιο, όσον αφορά την χωρητικότητα πολλών Δημοτικών Ενοτήτων, συνεπάγεται η αξιοποίηση της κατηγοριοποίησης των Δ.Ε. της χώρας ανάλογα με το βαθμό τουριστικής ανάπτυξης, σύμφωνα με το υπό εκπόνηση ειδικό χωροταξικό Τουρισμού.

Σημειώνεται επίσης ότι η Πρόταση Αναθεώρησης του χωροταξικού για τις Α.Π.Ε. θα υποβληθεί σε Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και θα εγκριθεί μαζί με την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.), με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών.

Η έναρξη της διαδικασίας διαβούλευσης επί του Σχεδίου ΚΥΑ και επί της ΣΜΠΕ της ανωτέρω μελέτης αναμένεται το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.