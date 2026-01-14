Υπό πίεση οι βιομηχανίες στην περιφέρεια λόγω αγροτικών μπλόκων

Σε μια περίοδο όπου η ελληνική οικονομία δοκιμάζεται από αυξημένο κόστος και έντονες πιέσεις στην παραγωγή, οι κινητοποιήσεις των αγροτών και κτηνοτρόφων προκαλούν ανησυχία στη βιομηχανία, που «βγάζει» κραυγή αγωνίας αλλά κάνει και έκκληση προς κάθε πλευρά για συνεννόηση.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) έδωσε σήμερα (14.1.2025) στη δημοσιότητα απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του, απευθύνοντας έκκληση για συνεννόηση και άμεσες λύσεις, προκειμένου να μη διαταραχθεί περαιτέρω η οικονομική συνοχή, ιδιαίτερα στην περιφέρεια.

«Οι βιομηχανικές επιχειρήσεις της χώρας παρακολουθούν με έντονη ανησυχία τις εξελίξεις που αφορούν τις κινητοποιήσεις των αγροτών και κτηνοτρόφων. Αναγνωρίζουμε ασφαλώς τον κομβικό ρόλο που διαδραματίζει ο πρωτογενής τομέας στην εθνική οικονομία, όπως και τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει και ζητούν άμεση λύση. Η αγροτική παραγωγή βρίσκεται σε στενή και αμφίδρομη σχέση με τη μεταποιητική δραστηριότητα, γι’ αυτό και συμπαραστεκόμαστε σε κάθε δίκαιο αίτημα των αγροτών μας.

Όμως πρέπει όλες οι πλευρές να κατανοήσουν ότι δεν έχουμε περιθώριο να σπάσει κανένας κρίκος της αλυσίδας της ελληνικής οικονομίας και της κοινωνίας μας. Η πίεση που ασκείται στις βιομηχανικές και μεταποιητικές επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα είναι πλέον τεράστια. Στο υπέρογκο κόστος ενέργειας – για το οποίο εξακολουθεί να εκκρεμεί η ουσιαστική στήριξη των μεταποιητικών επιχειρήσεων – ήρθαν να προστεθούν το τελευταίο διάστημα και οι επιπτώσεις των κινητοποιήσεων. Δεν μπορούμε να αντέξουμε άλλο! Απειλείται άμεσα η ανταγωνιστικότητα και η βιωσιμότητά μας.

Οι πρόσφατες εξελίξεις δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στον ανεφοδιασμό πρώτων υλών, στη διάθεση των προϊόντων και βέβαια στις εξαγωγές. Παράλληλα, το κλείσιμο του οδικού δικτύου σε κομβικά σημεία, όπως διόδια και τελωνεία, εκτοξεύει το κόστος μεταφοράς, με τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις ιδίως για τις επιχειρήσεις με έδρα εκτός Αθηνών, δηλαδή τις – συνήθως μικρές ή μεσαίες – επιχειρήσεις που στηρίζουν την ελληνική περιφέρεια. Όλο και περισσότερες από αυτές, σε όλη τη χώρα, φτάνουν στα όριά τους μετά κι από αυτή τη νέα, εκτός προγράμματος, σοβαρότατη οικονομική αιμορραγία.

Η ελληνική βιομηχανία αποτελεί σταθερό πυλώνα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης για τη χώρα. Ιδίως στην περιφέρεια, οι μεταποιητικές επιχειρήσεις λειτουργούν ως πνεύμονας των τοπικών κοινωνιών, συμβάλλοντας καθοριστικά στη συγκράτηση του πληθυσμού σε τόπους που απειλούνται με ερήμωση. Αν οδηγηθούν σε ασφυξία αυτές οι επιχειρήσεις, το κόστος ασφαλώς θα είναι τεράστιο για ολόκληρες περιοχές, αλλά ΚΑΙ για τον αγροτικό κόσμο. Επιπλέον, ο κλάδος της βιομηχανίας δημιουργεί ισχυρά πολλαπλασιαστικά οφέλη, καθώς κάθε μία θέση εργασίας στη μεταποίηση οδηγεί στη δημιουργία περίπου δύο επιπλέον θέσεων στους τομείς της εφοδιαστικής αλυσίδας και της παροχής υπηρεσιών.

Για όλους αυτούς τους λόγους: Κατανοούμε τα προβλήματα των αγροτών και θέλουμε να λυθούν, αλλά λύση δεν είναι να οδηγηθεί σε ασφυξία η ελληνική μεταποίηση. Σας παρακαλούμε όλους, αγροτικό κόσμο και κυβέρνηση, συνεννοηθείτε και βρείτε τρόπο να πρυτανεύσει η λογική, η περιφέρεια πρέπει να ζήσει!»