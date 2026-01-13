ΥΠΟΙΚ: Έγκριση περιφερειακών προγραμμάτων ανάπτυξης για Κρήτη, Δυτική Ελλάδα και Στερεά Ελλάδα

Εγκρίθηκαν σήμερα (13.1.2025) τα Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Στερεάς Ελλάδας, με αποφάσεις του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2026 – 2030.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των Προγραμμάτων ανέρχεται στα 988 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της υπερδέσμευσης.

Συγκεκριμένα και με στόχο την αξιοποίηση των εθνικών πόρων για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ελληνικής οικονομίας και της κοινωνικής προόδου, εγκρίθηκαν:

: Ο αρχικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 275 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 6,18% από την Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2025, ενώ με την υπερδέσμευση οι συνολικοί διαθέσιμοι πόροι για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για νέες αναπτυξιακές παρεμβάσεις ανέρχονται στα 357,5 εκατ. ευρώ. Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Κρήτης: Ο αρχικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 200 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 14,29% από την Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2025, ενώ με την υπερδέσμευση οι συνολικοί διαθέσιμοι πόροι για την Περιφέρεια Κρήτης για νέες αναπτυξιακές παρεμβάσεις ανέρχονται στα 260 εκατ. ευρώ.

Στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα αναμένεται η έγκριση των αντίστοιχων προγραμμάτων ανάπτυξης και για τις άλλες Περιφέρειες της χώρας.