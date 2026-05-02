Κοντά στο «λουκέτο» η Spirit Airlines – Ο πόλεμος στο Ιράν γονατίζει τις αεροπορικές εταιρείες

Η αμερικανική Spirit Airlines βρίσκεται πολύ κοντά στο να κλείσει οριστικά λόγω των πολύ υψηλών τιμών στα αεροπορικά καύσιμα, επίπτωση που έχει δημιουργήσει ο πόλεμος στο Ιράν, ενώ και άλλες αεροπορικές εταιρείες δοκιμάζονται αυτή την περίοδο.

Η χαμηλού κόστους Spirit Airlines προσπαθούσε να οριστικοποιήσει μια χρηματοδοτική στήριξη ύψους 500 εκατ. δολαρίων από την κυβέρνηση Τραμπ, όπως έχουν προσπαθήσει και άλλες αεροπορικές εταιρείες, μετά τα πλήγματα που δέχονται λόγω της πολύ μεγάλης αύξησης στην τιμή των καυσίμων και παρεμφερών προβλημάτων που έχει δημιουργήσει ο πόλεμος στο Ιράν.

Το σχέδιο αναδιάρθρωσης της, βασιζόταν σε κόστος καυσίμων αεροσκαφών περίπου στα 2,24 δολάρια ανά γαλόνι το 2026 και 2,14 δολάρια το 2027, αλλά οι τιμές ανήλθαν στα 4,51 δολάρια περίπου ανά γαλόνι μέχρι τα τέλη Απριλίου, με αποτέλεσμα η αεροπορική εταιρεία να μην μπορεί να επιβιώσει χωρίς νέα χρηματοδότηση.

Η η εταιρεία δεν κατάφερε να εξασφαλίσει επαρκή στήριξη μεταξύ ορισμένων ομολογιούχων και της κυβέρνησης για τη διασφάλιση της χρηματοδότησης που θα της επέτρεπε να συνεχίσει τη λειτουργία της, όπως αναφέρουν πληροφορίες της Wall Street Journal.

Σημειώνεται πως καμία αμερικανική αεροπορική εταιρεία στο μέγεθος της Spirit – η οποία κάποτε κάλυπτε περίπου το 5% των πτήσεων στις ΗΠΑ – δεν έχει κλείσει τα τελευταία 20 χρόνια. Η Spirit συνέβαλε στο να διατηρούνται χαμηλότερες οι τιμές των εισιτηρίων στις αγορές όπου ανταγωνιζόταν τους μεγάλους αερομεταφορείς.

Η κατάρρευση της εταιρείας δείχνει πώς η κρίση στις τιμές των καυσίμων που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν θέτει σε κίνδυνο τις πιο ευάλωτες αεροπορικές εταιρείες.