Σε εφαρμογή η συμφωνία ΕΕ – Mercosur που ανοίγει μια αγορά 700 εκατ. καταναλωτών

Σε εφαρμογή τέθηκε από την 1η Μαΐου η συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης – Mercosur, που αφορά την Ένωση και τις οικονομίες της Βραζιλίας, Αργεντινής, Παραγουάης και Ουρουγουάης, και αναμένεται να φέρει σημαντικές αλλαγές στο παγκόσμιο εμπόριο.

Η συμφωνία ΕΕ – Mercosur «εγκαινιάζει» μία από τις μεγαλύτερες ζώνες ελεύθερου εμπορίου παγκοσμίως, ανοίγοντας νέα σελίδα στις διατλαντικές εμπορικές σχέσεις. Πρόκειται για ενιαία αγορά που καλύπτει περισσότερους από 700 εκατομμύρια καταναλωτές.

Όπως αναφέρει έγγραφο του Συμβουλίου της ΕΕ, το διμερές εμπόριο ανάμεσα στις δύο πλευρές ξεπέρασε τα 111 δισ. ευρώ το 2024, με τις ευρωπαϊκές εξαγωγές να ανέρχονται σε 55,2 δισ. ευρώ και τις εισαγωγές από τη Mercosur σε περίπου 56 δισ. ευρώ.

Η Κομισιόν εκτιμά ότι έως το 2040 η συμφωνία μπορεί να προσθέσει πάνω από 77,6 δισ. ευρώ στο ΑΕΠ της ΕΕ, ενώ οι ετήσιες ευρωπαϊκές εξαγωγές προς τη Mercosur ενδέχεται να αυξηθούν έως και 39%, δηλαδή κατά περίπου 50 δισ. ευρώ. Παράλληλα, εκτιμάται ότι θα στηρίξει έως και 600.000 θέσεις εργασίας στην Ευρώπη.

Για τον αγροδιατροφικό τομέα, οι προβλέψεις κάνουν λόγο για αύξηση έως και 50% στις εξαγωγές ευρωπαϊκών τροφίμων και ποτών προς τις αγορές της Νότιας Αμερικής.

Οι κερδισμένοι κλάδοι:

Οι μεγαλύτεροι ωφελημένοι από την ευρωπαϊκή πλευρά εκτιμάται ότι θα είναι οι παρακάτω κλάδοι:

Αυτοκινητοβιομηχανία, με δασμούς έως 35% να μειώνονται σταδιακά

Φαρμακευτικές εταιρείες, με άρση δασμών έως 14%

Βιομηχανικός εξοπλισμός και μηχανήματα

Ευρωπαϊκά αγροδιατροφικά προϊόντα, όπως κρασί, τυριά και ελαιόλαδο.

Παράλληλα, οι χώρες της Mercosur αποκτούν μεγαλύτερη πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά για βόειο κρέας, πουλερικά, ζάχαρη, ρύζι και μέλι.

Οι Financial Times εστιάζουν στο πολιτικό και κοινωνικό κόστος της συμφωνίας, επισημαίνοντας ότι η συμφωνία προκαλεί σφοδρές αντιδράσεις από Ευρωπαίους αγρότες και έχει μετατραπεί σε εσωτερικό πολιτικό πονοκέφαλο για αρκετές κυβερνήσεις. Παράλληλα αναγνωρίζουν ότι η συμφωνία δημιουργεί μία από τις μεγαλύτερες ζώνες ελεύθερου εμπορίου στον κόσμο, αλλά η πλήρης εφαρμογή της παραμένει πολιτικά εύθραυστη.