Hλεκτρικό ρεύμα: Κοντά στα επίπεδα Νοεμβρίου αναμένονται τα νέα τιμολόγια 

Σταθερά ή και ελαφρώς πτωτικά αναμένεται να κινηθούν τα τιμολόγια λιανικής ηλεκτρικού ρεύματος το Δεκέμβριο, αν και δεν αποκλείονται εκπλήξεις από εταιρεία σε εταιρεία.

Η τιμή χονδρικής αυτό το μήνα βρίσκεται μέχρι στιγμής κατά μέσο όρο στα 106 ευρώ ανά μεγαβατώρα, όντας μειωμένη σε σχέση με τα 112 ευρώ του Οκτωβρίου. Κατ’ επέκταση, από την πλευρά της χονδρικής υπάρχει ένα περιθώριο για καλύτερα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος προς τους καταναλωτές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκεί, όμως, που αρχίζει να περιπλέκεται το θέμα είναι στους υπολογισμούς που καλούνται να κάνουν οι προμηθευτές ενόψει του χειμώνα. Καθώς πρόκειται συνήθως για μια περίοδο αυξημένων καταναλώσεων και τιμών στη χονδρική, η κάθε εταιρεία καταστρώνει σήμερα την εμπορική της πολιτική κοιτάζοντας μπροστά και σε εποχιακό επίπεδο.

Έτσι, ορισμένες μπορεί να κρατήσουν σταθερές τις τιμές τους το Δεκέμβριο, άλλες να τις αυξήσουν ή να τις μειώσουν. Πάντως, η λογική λέει ότι λίγο-πολύ τα τιμολόγια θα βρεθούν σε αντίστοιχα επίπεδα με τον τρέχοντα μήνα.

Αν και δεν αποτελεί παρηγοριά για τον καταναλωτή, αξίζει να αναφέρουμε και το ότι η Ελλάδα έπεσε αρκετά το Νοέμβριο στον κατάλογο με τις ακριβότερες χώρες πανευρωπαϊκά στον ηλεκτρισμό.

Ψηλότερα από εμάς βρέθηκαν οι Αυστρία, Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχία, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία και Σλοβενία.

Πρόκειται για το αποτέλεσμα του κύματος ψύχους που επηρέασε την υπόλοιπη ήπειρο τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά και της νηνεμίας που περιόρισε την αιολική παραγωγή.