Η Ελλάδα στο «ραντάρ» Κινέζων επενδυτών: Τα σχέδια για την μετά-COVID19 εποχή

Σε βασικό επενδυτικό προορισμό αναδεικνύεται η Ελλάδα για τις κινεζικές επιχειρήσεις. Εστιάζουν κυρίως στους τομείς της έρευνας, της καινοτομίας, του χονδρικού εμπορίου, του e-commerce, του τουρισμού, του real estate, των ποιοτικών αγροτικών προϊόντων, των μεταφορών και των υποδομών.

Οι μοναδικές επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρει η ελληνική αγορά και οι συμπράξεις ελληνικών-κινεζικών επιχειρήσεων, βρέθηκαν στο επίκεντρο της online ημερίδας που διοργανώθηκε με την υποστήριξη του Hellenic Trade Council (HETCO) και σε συνεργασία με το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Αθήνας (ΕΒΕΑ) και το China Chamber of Commerce to the EU (CCCEU).

Με το βλέμμα στραμμένο στη νέα μετά-COVID19 εποχή και στην ανάγκη ώθησης των διεθνών επενδύσεων μεταξύ Ελλάδας και Κίνας, ολοκληρώθηκε με υψηλή συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων και εκπροσώπων κορυφαίων κινεζικών επενδυτικών ομίλων που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), η online ημερίδα: «Η Ελλάδα, ένας αναδυόμενος επενδυτικός προορισμός στην Ευρώπη μετά το COVID19 – Greece, an emerging investment destination in post-COVID19 Europe», που διοργανώθηκε με την υποστήριξη του Hellenic Trade Council (HETCO) και σε συνεργασία με το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Αθήνας (ΕΒΕΑ) και το China Chamber of Commerce to the EU (CCCEU).

Το πλαίσιο της εμπορικής σχέσης

Οι ευκαιρίες ανάπτυξης που δημιουργούνται για την Ελλάδα και τις ελληνικές επιχειρήσεις μέσα από το πλαίσιο προώθησης των κινεζικών-ευρωπαϊκών εμπορικών σχέσεων στην μετά-COVID-19 εποχή είναι μεγάλες, όπως αποτυπώθηκε από τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων σημαντικών κινεζικών επιχειρηματικών ομίλων που συμμετείχαν στην ημερίδα και επιθυμούν να επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους στην ελληνική αγορά.

Η Πρόεδρος του China Chamber of Commerce to the EU (CCCEU), κα Zhou Lihong, τόνισε ότι η Ελλάδα αποτελεί βασικό επενδυτικό προορισμό για τις κινεζικές επιχειρήσεις στην ΕΕ στους τομείς της έρευνας, της καινοτομίας, του χονδρικού εμπορίου, του e-commerce, του τουρισμού, του real estate, των ποιοτικών αγροτικών προϊόντων, των μεταφορών και των υποδομών. Ενώ, με τη σειρά του ο Πρόεδρος του EBEA, κ. Κων/ίνος Μίχαλος, αναφέρθηκε στα μεγάλα επενδυτικά project που έχουν ανακοινωθεί κατά τη διάρκεια του 2020 και μάλιστα εν μέσω της πανδημίας, και επιβεβαιώνουν ότι «η Ελλάδα βρίσκεται ξανά στο ραντάρ της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας», και μπορούν να αποτελέσουν οδηγό για ανάλογες επενδυτικές πρωτοβουλίες κινεζικών επιχειρήσεων. «Οι επιχειρηματικές κοινότητες της Ελλάδας και της Κίνας έχουν αποδείξει ότι μπορούν να ανταποκριθούν δημιουργικά στην πρόκληση του COVID-19, και είμαι βέβαιος, ότι θα πρωταγωνιστήσουν στην αξιοποίηση του «ελατηρίου» ανάκαμψης που αναμένουμε στην Ελλάδα, μετά την πανδημία», δήλωσε χαρακτηριστικά. Ο τ. Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας της Κίνας, κ. Zhu Guangyao, στην τοποθέτησή του εξήρε την Ελλάδα, ως μία από τις πρώτες χώρες στην Ε.Ε. που εργάστηκε για την προώθηση των Ευρω-Κινεζικών σχέσεων ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του ’90. Ενώ, έκανε λόγω για τις μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης μεταξύ των δύο χωρών την επόμενη δεκαετία.

Ο Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών, κ. Κωστας Καραμανλής, με τη σειρά του παρουσίασε το σχεδιασμό της κυβέρνησης και τα «εργαλεία», για να επιστρέψει η Ελλάδα ξανά στο επίκεντρο της ανάπτυξης, και να καταστεί διεθνές παράδειγμα προς μίμηση. Επισήμανε ότι «το Ταμείο Ανάκαμψης μάς δίνει μια μεγάλη ευκαιρία: Να επενδύσουμε σε τομείς που έχουμε συγκριτικό πλεονέκτημα, λόγω της στρατηγικής μας θέσης. Όπως είναι τα logistics, οι συνδυασμένες μεταφορές, με τα σιδηροδρομικά έργα και τα λιμάνια μας που μπορούν να γίνουν μεγάλα εμπορευματικά κέντρα, και η νέα γενιά έργων υποδομών που θα αναζωογονήσουν την αγορά και θα αλλάξουν την εικόνα της χώρας».