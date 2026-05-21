Χρηματιστήρια: Διστακτική άνοδος στην Ευρώπη, δυναμική στην Αθήνα με άλμα της ΔΕΗ

Ισχυρές ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής (21.5.2026) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών με την αγορά να κινείται στα επίπεδα των 2.250 μονάδων, εν μέσω μικτής εικόνας των ευρωπαϊκών αγορών.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραποδίδουν οι μετοχές της Eurobank, της ΔΕΗ και της Πειραιώς. O Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο, διαμορφώνεται στις 2.254,59 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 1,56%. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 48,57 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 1,53%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,51%. Ο τραπεζικός δείκτης ενισχύεται κατά 2,44% στις 2.545 μονάδες

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Eurobank (+5,29%), της ΔΕΗ (+5,22%), της Elvalhalcor (+2,67%) και της Πειραιώς (+2,45%). Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Motor Oil (-1,17%) και των ΕΛΠΕ (-0,99%).

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Αναζητούν κατεύθυνση σήμερα οι ευρωπαϊκές μετοχές, με τους επενδυτές να παραμένουν επιφυλακτικοί αναμένοντας περαιτέρω εξελίξεις αναφορικά με τις ειρηνευτικές συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει πτώση 0,30% στις 618,79 μονάδες, αφού χθες έκλεισε με άνοδο 1,5%. Ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου πέφτει κατά 0,30%, ο DAX στη Φρανκφούρτη κερδίζει 0,41% και ο γαλλικός CAC 0,1%. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο ανεβαίνει κατά 0,08% και ο ισπανικός IBEX 35 0,06%.